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【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

iMTV＋ 19:30 2023/04/11

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溫股知新
【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

其他股評時段:

01:45 大市現況 波幅增大

05:50 恒指曾破50天綫及3月30號高位

06:50 港股市寬及成交較預期好

08:00 內地CPI 低於預期？

10:50 內地通縮來臨？！

12:20 留意美國明日公布CPI

14:30 5、6月再加息？

16:10 恒指上望21000及21200點

18:10 5月留意三大事

18:35 留意銀行業未來發展

22:10 美國加息及內地經濟

28:10 02130 嘉泓物流

31:30 01658 郵儲銀行

39:00 00175 吉利汽車

41:05 01772 贛鋒鋰業

45:30 01138 中遠海能

48:30 00268 金蝶

51:20 01797 東方甄選

53:50 09926 康方生物

59:10 02600 中國鋁業


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欄名 : 溫股知新

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