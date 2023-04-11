科威特推AI女主播 無戴頭巾金髮淺瞳體現多元化

AI（人工智能）技術應用層面廣泛，科威特媒體推出AI女主播Fedha，可用流利的阿拉伯語報導新聞。Fedha沒有戴上頭巾，而金髮淺瞳色的形象則為體現科威特的多元化形象。

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Fedha周末於《科威特新聞》（Kuwait News）的Twitter以影片形式首次亮相，她有一頭金色短髮，穿著白色上衣配黑色西裝外套。

Fedha在影片中以古典阿拉伯語作自我介紹，更詢問網民喜歡甚麽類型的新聞，希望能聆聽觀眾的意見。

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據悉，Fedha是一個歷史悠久的科威特名字，意思是銀這款金屬。《科威特新聞》認為，大眾通常將銀色與機械人的外觀聯繫起來，因此就以此來命名AI女主播。

至於Fedha的金髮和淺瞳，就代表科威特人與外籍人士在科威特構成一個種族多元化社會。

《科威特新聞》指，Fedha將來可能會用科威特口音，在Twitter報導新聞。

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責任編輯：鄭錦玲