  • 27°C
香港時間 : 2023411日 (週二) 15:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

前後累減近一球求售　黃埔花園極高層兩房828萬售

股樓投資 15:24 2023/04/11

分享：

分享：

利嘉閣地產余美寶表示，紅磡黃埔花園12期9座極高層E室，單位實用面積約607平方呎，屬兩房間隔，外望園景。原叫價約920萬元放售，近期逐步調低叫價，吸引買家洽購，雙方議價後，終以828萬元易手，先後累減約92萬元，折合實用面積呎價為13,641元。新買家心儀屋苑鄰近港鐵站，屋苑附近亦有多個大型百貨公司，日常起居生活十分方便；加上業主願提供議價空間，睇樓後火速決定購入單位。

據悉，原業主在1992年以約240萬元買入單位，持貨31年，帳面獲利約588萬元，物業期內升值約2.45倍。屋苑本月暫錄約9宗二手成交，現時有約290個放盤，入場費由650萬元起。

延伸閲讀：The YOHO Hub約4萬呎會所陪你睇 時尚活力休憩空間【下一頁

    點擊圖片放大
    +12
    +11

 

同場加映【溫股知新】恒指四月料向好 中線關注兩因素

溫股知新
【溫股知新】恒指四月料向好 中線關注兩因素

同場加映 【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔

青姐話
【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 蔡子俊

黃埔花園 紅磡 利嘉閣 二手市場 私人屋苑

下一篇文章

【長和系】長和旗下3英國傳數周內 落實和Vodafone合併計劃
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【額外收入】無學歷又唔識上網都可以有副業 只要你有體力
【額外收入】無學歷又唔識上網都可以有副業 只要你有體力
【姜濤生日】姜濤24歲生日應援活動陸續來 兩商場嘉年華掀序幕
【姜濤生日】姜濤24歲生日應援活動陸續來 兩商場嘉年華掀序幕
【收息攻略】新資金利息較高 嫌資金搬來搬去太煩? 可以用呢招?
【收息攻略】新資金利息較高 嫌資金搬來搬去太煩? 可以用呢招?
【額外收入】正職以外另一份工 熟悉網絡世界有最大優勢！
【額外收入】正職以外另一份工 熟悉網絡世界有最大優勢！
【被動收入】睡覺後都有的收入方法 買樓收租外仲有呢兩個方法
【被動收入】睡覺後都有的收入方法 買樓收租外仲有呢兩個方法
孝順仔資助家人換樓　持貨36年業主沽黃埔花園 單位升值逾12倍
孝順仔資助家人換樓　持貨36年業主沽黃埔花園 單位升值逾12倍
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款