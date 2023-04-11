前後累減近一球求售　黃埔花園極高層兩房828萬售

利嘉閣地產余美寶表示，紅磡黃埔花園12期9座極高層E室，單位實用面積約607平方呎，屬兩房間隔，外望園景。原叫價約920萬元放售，近期逐步調低叫價，吸引買家洽購，雙方議價後，終以828萬元易手，先後累減約92萬元，折合實用面積呎價為13,641元。新買家心儀屋苑鄰近港鐵站，屋苑附近亦有多個大型百貨公司，日常起居生活十分方便；加上業主願提供議價空間，睇樓後火速決定購入單位。



據悉，原業主在1992年以約240萬元買入單位，持貨31年，帳面獲利約588萬元，物業期內升值約2.45倍。屋苑本月暫錄約9宗二手成交，現時有約290個放盤，入場費由650萬元起。

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