【ChatGPT對手】阿里巴巴版ChatGPT「通義千問」　正式全面啟用部署

環球人工智能競賽進入白熱化階段，繼OpenAI的ChatGPT後，不少科企都陸續推出AI與之匹敵，之前阿里巴巴宣布的人工智能模型「通義千問」，今日亦宣布正式投入使用。

今（11日）舉行的2023阿里雲峰會上，阿里巴巴集團董事會主席兼CEO、阿里雲智能集團CEO張勇就表示，阿里巴巴所有產品將接入自研大模型「通義千問」，而釘釘、天貓精靈將率先接入通義千問測試，及後將正式發布新功能。

設AI模型商用服務架構

目前阿里雲已形成模型即服務（MaaS）、平台即服務（PaaS）、基礎設施即服務（IaaS）三層架構，張勇在會上指出，其中模型即服務就包括基礎大模型/通義大模型、企業專屬大模型、魔搭社區、API服務等。

張勇在會上稱，隨著雲運算技術發展，現在所有的雲服務都正邁向「無伺服器（Serverless）」，阿里雲亦設法令運算能力收費更優惠，希望在未來智能化時代，阿里雲客戶使用模型訓練自己模型、為客戶提供服務時，算力成本可以是今日的十分之一甚至是百分之一。

阿里巴巴的通義千問是一個超大規模的語言模型，功能包括多輪對話、文案創作、邏輯推理、多模態理解、多語言支持。能夠跟人類進行多輪的交流，也融入了多模態的知識理解，且有非常強的文案創作能力，能夠續寫小説，編寫郵件等，可以極大增加大眾的工作效率。

責任編輯：李彥煒

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