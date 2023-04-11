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【國產ChatGPT】App store現假冒「文心一言」應用程式　百度：目前無任何官方APP、已向蘋果提訴訟　股價挫半成

股市 15:00 2023/04/11

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【國產ChatGPT】App store現假冒「文心一言」應用程式　百度：目前無任何官方APP、已向蘋果提訴訟

百度 （09888） 表示在蘋果應用商店和其他管道出現假冒旗下人工智能產品「文心一言」的應用程式，並已向北京海澱區人民法院對蘋果公司及相關開發團隊提出訴訟。

百度周二（11日）現跌5.6%，報134.9元。

百度於上周五（7日）通過公眾號發布了一篇《都是假的！訴了！》的公告，並附有蘋果App store的假冒應用程式頁面，以及刊出法院「訴訟服務告知書」的圖片。公司表明目前「文心一言」沒有任何官方APP，在官方宣布前，凡是在App store和各種應用商店看到的「文心一言」APP都是假的。

同時，百度又強調，凡是任何聲稱「文心一言」收費下載、付費會員、售賣「內測激活碼」，或擁有源代碼的人都是騙子。

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編輯：姚卓然

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