  • 27°C
香港時間 : 2023411日 (週二) 15:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

拜登將訪北愛晤辛偉誠 料強調保留和平協議成果

環球社會熱點 15:30 2023/04/11

分享：

分享：

美國總統拜登（Joe Biden）將於周二（11日）到訪英國北愛爾蘭，屆時英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）將到場迎接。拜登訪問行程主要在周三（12日），他將前往北愛著名公立大學Ulster University位於貝爾法斯特（Belfast）的新校區發表講話。

拜登簽署法案 美國逾3年全國新冠緊急狀態終止 【下一頁】

外界預料，拜登將在演講期間強調，美國將盡力保留《貝爾法斯特協議》（Good Friday Agreement）帶來的成果，並討論美國支援北愛經濟的方法。拜登訪問北愛行程較預期短，他將在周三稍後時間前往愛爾蘭都柏林等地區出席活動。

白宮發言人柯比（John Kirby）表示，雖然近期貝爾法斯特出現安全問題，但拜登仍非常期待到訪。他強調拜登非常關心北愛局勢，一直支持當地和平與繁榮發展。

拜登將於北愛與辛偉誠會面  周二訪英 【下一頁】

貝爾法斯特周一（10日）在市中心實施大型安全行動，北愛國營交通Translink指，市中心及周邊地區都將在周二和周三出現服務中斷、改道及延誤的情況，建議出行乘客預留更多時間。當地警方亦指，部分街道直至周三下午才能通行。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

英公務員心理健康病假按年增38% 工會歸咎低人工
今日
英公務員心理健康病假按年增38% 工會歸咎低人工
英男離奇收過萬份稅單欠500萬稅 揭多間華企盜用住址
今日
英男離奇收過萬份稅單欠500萬稅 揭多間華企盜用住址
英初級醫生展開4日罷工 威脅恐超護士罷工
今日
英初級醫生展開4日罷工 威脅恐超護士罷工
BBC投訴被Twitter標成「官媒」 馬斯克認可BBC較不偏頗
2023/04/10
BBC投訴被Twitter標成「官媒」 馬斯克認可BBC較不偏頗
美尋機密文件洩露源頭 相信內部人士所為
2023/04/10
美尋機密文件洩露源頭 相信內部人士所為

你可能感興趣

英公務員心理健康病假按年增38% 工會歸咎低人工
今日 14:18
英公務員心理健康病假按年增38% 工會歸咎低人工
英男離奇收過萬份稅單欠500萬稅 揭多間華企盜用住址
今日 10:58
英男離奇收過萬份稅單欠500萬稅 揭多間華企盜用住址
英初級醫生展開4日罷工 威脅恐超護士罷工
今日 10:46
英初級醫生展開4日罷工 威脅恐超護士罷工
地緣政治 外交 辛偉誠 拜登 北愛爾蘭 英國 美國 貝爾法斯特 白宮

下一篇文章

拜登簽署法案 美國逾3年全國新冠緊急狀態終止
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

Nike請跨性別KOL宣傳女性運動內衣 前奧運選手帶頭抵制
Nike請跨性別KOL宣傳女性運動內衣 前奧運選手帶頭抵制
BBC投訴被Twitter標成「官媒」 馬斯克認可BBC較不偏頗
BBC投訴被Twitter標成「官媒」 馬斯克認可BBC較不偏頗
孖女嫁孖仔同期懷孕 愛兒同年出世似足雙胞胎
孖女嫁孖仔同期懷孕 愛兒同年出世似足雙胞胎
洛杉磯地鐵高分貝播古典樂趕無家者 被轟《發條橙》翻版
洛杉磯地鐵高分貝播古典樂趕無家者 被轟《發條橙》翻版
【俄烏戰爭一周年】俄拒東正教復活節停火 美批俄錯誤捕美記者（持續更新）
【俄烏戰爭一周年】俄拒東正教復活節停火 美批俄錯誤捕美記者（持續更新）
【英國王室】查理斯加冕坐260年歷史黃金馬車 英女王曾抱怨可怕
【英國王室】查理斯加冕坐260年歷史黃金馬車 英女王曾抱怨可怕
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款