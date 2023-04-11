拜登將訪北愛晤辛偉誠 料強調保留和平協議成果

美國總統拜登（Joe Biden）將於周二（11日）到訪英國北愛爾蘭，屆時英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）將到場迎接。拜登訪問行程主要在周三（12日），他將前往北愛著名公立大學Ulster University位於貝爾法斯特（Belfast）的新校區發表講話。

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外界預料，拜登將在演講期間強調，美國將盡力保留《貝爾法斯特協議》（Good Friday Agreement）帶來的成果，並討論美國支援北愛經濟的方法。拜登訪問北愛行程較預期短，他將在周三稍後時間前往愛爾蘭都柏林等地區出席活動。

白宮發言人柯比（John Kirby）表示，雖然近期貝爾法斯特出現安全問題，但拜登仍非常期待到訪。他強調拜登非常關心北愛局勢，一直支持當地和平與繁榮發展。

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貝爾法斯特周一（10日）在市中心實施大型安全行動，北愛國營交通Translink指，市中心及周邊地區都將在周二和周三出現服務中斷、改道及延誤的情況，建議出行乘客預留更多時間。當地警方亦指，部分街道直至周三下午才能通行。

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責任編輯：李俊儀