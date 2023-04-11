維港頌全海景戶5388萬獲承接　原業主帳面微蝕離場

豪宅市場續錄成交，美聯物業謝國安表示，北角維港頌7座中層B室成交，單位實用面積約為1,272平方呎，並坐擁全海景致，屬屋苑內極優質放盤，故獲外區用家垂青，由於鍾情屋苑及單位罕有，間隔合需要，故斥5,388萬元承接，折合實用呎價約為42,358元。

原業主於2017年5月份以約5396.6萬元購入上述物業，前後持貨近6年，是次轉手帳面近平手沽出。

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