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【Bitcoin】比特幣重上3萬美元 本港兩隻相關ETF創歷史新高

股樓投資 19:58 2023/04/11

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虛擬貨幣再次成投資者追捧對象，「一哥」比特幣(BTC)更重上3萬美元大關，為10個月來最高水平，帶動相關ETF抽上。FA南方比特幣（03066）高見13.56元，最多升8.9%，收報13.48元，仍大升8.3%；FA三星比特幣（03135）高見13.16元，最多升8.9%，收報13.04元，仍大升7.9%，兩隻ETF同樣創歷史新高。

同場加映﹕【溫股知新】

溫股知新
【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

據《Coindesk》最新報價，Bitcoin報30,072元（美元，下同），最高曾見30,403元，較過去24小時升近8%，是自2022年6月來最高。另外，以太幣（ETH）亦突破1,900元關口，最高曾見1,937元，較過去24小時升近5%。

【ChatGPT熱潮】 「文心一言」發布會臨時改為閉門會議 據報百度推「文心千帆」企業級平台【見下頁

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記者：郭秀慧

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