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【阿里巴巴 9988】 阿里版ChatGPT「通義千問」正式推出 阿里巴巴所有產品將接入AI模型

股樓投資 14:41 2023/04/11

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阿里巴巴（09988）旗下阿里雲，正式推出大語言模型「通義千問」，並開始邀請企業用戶測試體驗，用戶可通過官網申請，符合條件的用戶可參與體驗。阿里董事會主席兼CEO張勇表示，阿里所有產品將接入「通義千問」，進行全面升級。阿里股價一度高見101.5元，最多升3.8%，最新報98.85元，升1.1%，成交額42.7億元。

【ChatGPT熱潮】 嶺南股份稱騰訊即將推出chatGPT產品 騰訊升逾4%成藍籌之冠【見下頁

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2023年度阿里雲峰會於今日（11日）舉行，阿里雲智能首席技術官周靖人，正式宣布推出大語言模型「通義千問」，「通義千問」可支持多輪對話，並有助提升工作效率、購物體驗等，而阿里所有產品未來將接入AI「通義千問」模型，包括天貓、釘釘、高德地圖、淘寶、優酷、盒馬等。據了解，釘釘、天貓精靈將率先接入「通義千問」測試，評估認證後正式發布新功能。

張勇表示，阿里雲已形成模型即服務（MaaS）、平台即服務（PaaS）、基礎設施即服務（IaaS）三層架構，其中MaaS包括基礎大模型/通義大模型、企業專屬大模型、魔搭社區、API服務等。他亦強調安全底綫，「要讓客戶晚上睡得好覺，有問題找得到人」。

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記者：郭秀慧

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