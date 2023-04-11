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【TSM】台積電傳延期高雄新廠規劃　台積電：下周四解說

新經濟追蹤 14:38 2023/04/11

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【TSM】台積電傳延期高雄新廠規劃　台積電：下周四解說

全球半導體代工龍頭台積電（美：TSM）據報延長高雄新廠房安排。台媒報道，台積電高雄廠房原訂2024年量產，但原訂今年1月開標的高雄廠機電工程標案延後一年，而相關無塵室、裝機作業也隨之延後，而台積電計劃採購的28納米機台清單也被取消。

對於延後建廠時間表，台積電回應查詢時稱，相關製程技術和時間表按客戶需求和市場動向而定，目前正處於法說會前緘默期，不便評論，屆時將作說明。

台積電將於4月20日周四舉行下午發布首季業績，4月10至19日為緘默期，須避免與投資機構及券商聯繫。

據報，台積電原計劃在高雄建兩座工廠，包括7納米和28納米廠，當中7納米廠已因智能手機和個人電腦市場需求疲軟影響而調整，而28納米廠會否調整將有待觀察。

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編輯：麥德銘

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