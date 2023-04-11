【長和系】長和旗下3英國傳數周內 落實和Vodafone合併計劃

外電報道，長和（00001）旗下3英國與英國電訊商Vodafone(美：VOD)的合併計劃有望在未來數周內落實，現時主要處理的關鍵問題，包括分開的網絡共享協議，以及要將Vodafone英國業務與Vodafone集團分開運作。該報道指，３英國較傾向接受合併，因為該公司認為，若未能達成協議，將令網絡投資計劃的

可持續性變得不可行。至2時45分，長和報50.1元，上升0.3%。



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3英國財務總監Darren Purkis上月曾表示，合併討論正朝著正確的方向發展，這引發人們猜測4月底前可能發布兩企合併的正式聲明。Vodafone方面，其行政總裁Nick Read自去年底離職後，集團仍在物色其替補人選。

長和電訊業務近年不時傳出重組消息。上月底，市場傳出旗下意大利Wind Tre，擬轉售網絡部門六成股權予瑞典私募基金EQT。

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