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投資客見收租回報未如理想　每呎不足1.7萬沽譽‧港灣　創今年新低

股樓投資 14:44 2023/04/11

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中原地產楊詠滔表示，分行最新促成一宗譽‧港灣座低層E室，實用面積533平方呎，採兩房一廁間隔，擁都市景，簡潔裝修，最初開價1030萬元，期後曾減至930萬元，最終以906萬元易手，較銀行估值936萬元低約3%，單位折合實用呎價16998元，創屋苑今年呎價新低。

楊詠滔指，新買家為首置客，受惠政府1000萬元以下物業可承造較高成數按揭的新措施，參觀上址後即積極議價，終成功購入作新居。據了解，原業主於2014年以670萬元購入上址，持貨9年，一直長線收租為主，見近日收租回報未如理想，決定先行沽貨套現，另作其他投資選擇，現轉手賬面獲利236萬元離場，單位升值35%。

 

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撰文 : 蔡子俊

二手市場 中原地產 譽‧港灣 私人屋苑

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