▲ 【反壟斷監管】Google 遭韓國罰款2.5億港元 涉阻止廠商於競爭對手平台發布遊戲

外電報道，韓國反壟斷機構對 Alphabet （美：GOOG）旗下 Google 處以421億韓圓（折合約2.5億港元）罰款，指斥 Google 阻止遊戲廠商在其競爭對手平台上發布電子遊戲。

韓國公平交易委員會（Korea Fair Trade Commission，KFTC）表示，在2016年6月至2018年4月期間，Google 要求電子遊戲開發商在Google Play上獨家發布其作品，以換取遊戲在平台的曝光率。KFTC指，Google 此舉利用其市場支配地位，並損害當地應用市場 One Store 的收入及平台價值。

KFTC續指，Google 的壟斷行爲直接影響當地遊戲開發商，包括網石遊戲（Netmarble）、Nexon和NCSOFT等遊戲開發商以及其他小型公司。

Google表示，正檢視KFTC的裁決從而決定下一步行動。

報道指，Google 在2021年因涉嫌阻止當地手機製造商訂制其Android系統，最終被KFTC罰款逾2000億韓圓（折合約11.9億港元）。

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記者：伍鍵文