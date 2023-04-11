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【機迷熱話】Sony加入掌機戰團？　爆料達人稱PS掌機　最快今年11月揭曉

科技 18:08 2023/04/11

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主圖為Sony PlayStation掌機Vita，於2019年終止生產。右上方為Steam Deck。

近日有不同消息指Sony擬重推遊戲掌機，其中據爆料達人Tom Henderson透露，Sony正開發的掌機代號為Q Lite，惟定位僅為搭配屏幕的PS5配件，非獨立遊戲掌機產品。

現時外界預計Sony掌機Q Lite售價僅200美元（約1,570港元），並且會結合PS5的遙距遊玩功能。不過基於掌機沒有獨立遊戲內容，恐怕亦難與其他掌機如Steam Deck等匹敵。

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Tom Henderson於近日Podcast節目提到，掌機Q Lite最快將於今年11月的發布會揭曉，與另一部更新版的PS5主機及全新耳機產品等一同亮相。

規格方面，據稱Q Lite將配備8吋屏幕，提供觸控回饋及自適應扳機等，如同多了屏幕與串流功能的Dual Sense主機，將不會搭配遊戲級處理器與開放式作業系統，主要用作接收PS5主機進行串流。另內建音量鍵、揚聲器，以及耳機孔。

責任編輯：張寶燕

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