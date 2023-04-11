  • 27°C
香港時間 : 2023411日 (週二) 15:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房股】 龍湖3月合同銷售按年升近39% 內房及物管股炒上

股樓投資 14:09 2023/04/11

分享：

分享：

內房陸續公布3月銷售成績，部分房企現「小陽春」。其中，龍湖集團（00960）首季銷售額逾500億元人民幣，按年升近39%，刺激股價重上10天及20天綫，高見23.3元，最多升近9%，最新報22.8元，仍大升6.5%，成交額3億元。

【物管股】 去年少賺近52% 連特別息派0.3721元 碧桂園服務午後一度升逾8%【見下頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

集團公布，今年首3個月累計總合同銷售金額507億元（人民幣，下同）；合同銷售面積294.8萬方米，均漲逾1.1倍。單計3月份，合同銷售額152.4億元，按年升38.5%；合同銷售面積80.9萬平方米，按年升44.5%。

內地樓市回暖，內房股及物管股全綫造好。碧桂園（02007）最高見2.36元，現報2.3元，急升12.2%，暫為表現最好藍籌；旗下碧桂園服務（06098）最高見14.36元，現報14元，急升9%。華潤置地（01109）現報38.05元，升6%；旗下華潤萬象生活（01209）現報42.85元，升5%。中國海外（00688）現報20.95元，抽升4.8%。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
碧桂園（02007） 港股 華潤萬象生活（01209） 碧桂園服務（06098） 龍湖集團（00960） 華潤置地（01109） 中國海外 物業管理股

上一篇文章

【阿里巴巴 9988】 阿里版ChatGPT「通義千問」正式推出 阿里巴巴所有產品將接入AI模型

下一篇文章

【券商點睇】降本增效優化門店模型 奈雪的茶開店速度或超預期
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【額外收入】無學歷又唔識上網都可以有副業 只要你有體力
【額外收入】無學歷又唔識上網都可以有副業 只要你有體力
【姜濤生日】姜濤24歲生日應援活動陸續來 兩商場嘉年華掀序幕
【姜濤生日】姜濤24歲生日應援活動陸續來 兩商場嘉年華掀序幕
【收息攻略】新資金利息較高 嫌資金搬來搬去太煩? 可以用呢招?
【收息攻略】新資金利息較高 嫌資金搬來搬去太煩? 可以用呢招?
【額外收入】正職以外另一份工 熟悉網絡世界有最大優勢！
【額外收入】正職以外另一份工 熟悉網絡世界有最大優勢！
【被動收入】睡覺後都有的收入方法 買樓收租外仲有呢兩個方法
【被動收入】睡覺後都有的收入方法 買樓收租外仲有呢兩個方法
孝順仔資助家人換樓　持貨36年業主沽黃埔花園 單位升值逾12倍
孝順仔資助家人換樓　持貨36年業主沽黃埔花園 單位升值逾12倍
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款