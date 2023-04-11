【內房股】 龍湖3月合同銷售按年升近39% 內房及物管股炒上

內房陸續公布3月銷售成績，部分房企現「小陽春」。其中，龍湖集團（00960）首季銷售額逾500億元人民幣，按年升近39%，刺激股價重上10天及20天綫，高見23.3元，最多升近9%，最新報22.8元，仍大升6.5%，成交額3億元。

【物管股】 去年少賺近52% 連特別息派0.3721元 碧桂園服務午後一度升逾8%【見下頁】

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集團公布，今年首3個月累計總合同銷售金額507億元（人民幣，下同）；合同銷售面積294.8萬方米，均漲逾1.1倍。單計3月份，合同銷售額152.4億元，按年升38.5%；合同銷售面積80.9萬平方米，按年升44.5%。

內地樓市回暖，內房股及物管股全綫造好。碧桂園（02007）最高見2.36元，現報2.3元，急升12.2%，暫為表現最好藍籌；旗下碧桂園服務（06098）最高見14.36元，現報14元，急升9%。華潤置地（01109）現報38.05元，升6%；旗下華潤萬象生活（01209）現報42.85元，升5%。中國海外（00688）現報20.95元，抽升4.8%。

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記者：郭秀慧