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拜登簽署法案 美國逾3年全國新冠緊急狀態終止

環球社會熱點 15:00 2023/04/11

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美國總統拜登（Joe Biden）周一（10日）簽署法案，正式終止為時超過3年的全國新冠緊急狀態。但白宮表明，法案不會影響公共衛生緊急狀態。

日本5月8日解除邊境防疫措施 新冠疫情降至流感同級 【下一頁】

美國國會兩院今年先後通過聯合法案，支持同時解除全國新冠及公共衛生緊急狀態。但拜登周一僅簽署全國新冠緊急狀態終止法案，華府早前更指法案將嚴重打擊部分美國民眾。

白宮官員表示，國會較預期提前投票決定終止全國新冠緊急狀態，政府亦持續加快步伐協助放寬防疫，同時希望向潛在受影響民眾提供更多援助。

英政府自疫情起被詐騙損逾2000億公帑 大部分料無法追回 【下一頁】

官員明言，全國新冠緊急狀態終止不會影響政府原定在5月11日終止公共衛生緊急狀態的計劃，但華府將要求各公家機構，協助受提前終止影響人士。

拜登政府曾表明，如突然終止緊急狀態，或釀成醫療系統廣泛混亂及充斥不確定。美國媒體報稱，拜登政府希望延長緊急狀態，向更多美國民眾免費檢測﹑治療及接種新冠疫苗，同時加強社會安全網福利，協助美國應對疫情及降低影響。

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責任編輯：吳漢培

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