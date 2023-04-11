高妹1米89慘遭欺凌難拍拖 做KOL翻身月入高達230萬

美國女子泰馬拉（Marie Temara）身高6呎2吋（1米89），自幼因「高人一等」飽受欺凌。她即使願意與矮過自己的男生約會，卻很少有男生能接受另一半高過自己。但她選擇成為大碼模特及KOL（意見領袖）分享日常生活，意外受到網民歡迎，月入更高達29.5萬美元（約230萬港元）。

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泰馬拉雖然是全家最矮的人，但其身高在家鄉佛羅里達州也算少有的高人，根據NeedToKnow的數據，該州只有2%人口的身高有6呎3吋（1米92）以上。

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因此泰馬拉自幼的衣物和鞋襪都要特別訂造，廁所、床和很多家品的尺寸對她而言都不合用。

她從小到大都是全校最高的學生，經常因身高遭人欺凌。她試過因沒有朋友，要獨自在校内的洗手間食飯。

直至長大後，曾經有人向泰馬拉表示：「無人會鍾意高妹。」她也曾被人形容似「著高踭鞋嘅男人」，更有人叫她到巨人隊應徵成為後衛。

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她承認很難找到高過自己的另一半，甚至不介意將來的男友矮自己一至兩呎。

泰馬拉坦言因多年來的經歷學會擁抱自我，現時她為自己的身高而自豪，更希望激勵其他人，讓他們認同高大和與眾不同的自己也很美麗。

她於平台TikTok及OnlyFans都有開設賬戶，分享與家人的日常生活趣事，去年底的月入一度高達29.5萬美元。

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責任編輯：鄭錦玲