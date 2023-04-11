【監管AI】網信辦諮詢管理生成式人工智能　須事前申報安全評估　百度全日跌半成、商湯倒跌

▲ 【AI大戰】網信辦諮詢《生成式人工智能服務管理辦法》 服務前須申報安全評估、應體現社會主義核心價值觀

生成式人工智能服務日漸普及，網信辦發布《生成式人工智能服務管理辦法》的征求意見稿，明確要求生成式人工智能向公眾提供服務前，應按照《具有輿論屬性或社會動員能力的互聯網信息服務安全評估規定》向國家網信部門申報安全評估，並按照《互聯網信息服務算法推薦管理規定》履行算法備案和變更、註銷備案手續。

網信辦公布監管方向後，百度 （09888） 午後股價曾跌7%，收市跌5%，報135.2元，成交27億元。今日正式發布「通義千問」的阿里巴巴 （09988） 全日升1.6%，同於本周發布自家AI大模型商湯 （00020） 由最多升一成，收市倒跌0.9%。

網信辦文件整理出21條主要條文，當中提及生成式人工智能生成的內容「應當體現社會主義核心價值觀，不得含有顛覆國家政權、推翻社會主義制度，煽動分裂國家、破壞國家統一，宣揚恐怖主義、極端主義，宣揚民族仇恨、民族歧視，暴力、淫穢色情信息，虛假信息，以及可能擾亂經濟秩序和社會秩序的內容。」

若有不合規內容 須過濾並防止再次生成

文件同時要求內容必須尊重知識產權、確保訊息真實準確、算法不應帶來歧視等，若在運行中發現、用戶舉報的不符合辦法要求的生成內容，除採取內容過濾等措施外，應在3個月內通過模型優化訓練等方式防止再次生成。

文件指出，若違反規定，在現行法律、行政法規沒有規定的，由網信部門和有關主管部門依據職責給予警告、通報批評，責令限期改正；拒不改正或者情節嚴重的，責令暫停或者終止其利用生成式人工智能提供服務，並處一萬元以上十萬元以下罰款。構成違反治安管理行為的，依法給予治安管理處罰；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

文件全文

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編輯：麥德銘