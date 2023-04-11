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英公務員心理健康病假按年增38% 工會歸咎低人工

環球社會熱點 14:18 2023/04/11

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英國政府數據顯示，公務員去年因壓力及其他心理健康問題請病假數目，累計共逾77.4萬日。數目創歷史新高，較前年的逾55.8萬日增38%。數據亦顯示，在過去10年中，政府核心部門僱員申請心理健康病假數目一直上升。

英男離奇收過萬份稅單欠500萬稅  揭多間華企盜用住址 【下一頁】

其中英國司法部人員在2021至2022年度，因心理健康理由請病假日數最多，共計逾28萬日。而就業及退休保障部（DWP）則緊隨其後，共計逾23.6萬日。位居第三的是國防部（MoD），累計病假達8.87萬日。

司法部人員去年平均因心理健康請假3.32日，較前年的2.58日略有增加。DWP去年則人均請假2.88日，交通部人均缺勤率亦達1.92日，成第三高。有人形容，數據顯示公務員心理健康問題已達醜聞級別（scandalous）程度。

英初級醫生展開4日罷工 威脅恐超護士罷工 【下一頁】

英國高級文官工會（FDA）助理秘書長Lucille Thirlby表示，對情況並不感到驚訝，背後原因包括工作量增加、疫情影響、裁員、低人工、工作時間過長及士氣低落，敦促政府認真對待問題。FDA去年11月調查發現，77%受訪成員每周都需做無償額外工作，74%承認工時過長對健康產生負面影響。

英國在野工黨表示，數據令人感到震驚，揭示政府內部的精神健康危機。工黨亦指摘保守黨政府，未能適當地支援患有焦慮症、抑鬱症及其他心理健康問題員工。

工黨副黨魁韋雅蘭（Angela Rayner）表示，副首相兼司法大臣藍韜文（Dominic Raab）正面臨24項欺凌指控，司法部亦是遭受精神虐待比例最高的部門，顯示他未能為保守黨樹立尊重工人階層的榜樣。

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責任編輯：李俊儀

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