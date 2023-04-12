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【局長出訪】許正宇出訪比利時英國　會否反駁國安法批評？「說好香港故事」

股市 11:13 2023/04/12

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【局長出訪】許正宇出訪比利時英國　出席創新金融全球峰會

財經事務及庫務局局長許正宇將於周三（12日）上午啓程訪問比利時和英國，為近3年首個到訪英國的港府局長。許正宇出發前會見傳媒，被問及會否向英國官員反駁對港區國安法的批評時，他表示，每次出訪都會「說好香港故事」，尤其講及香港在金融科技、可持續金融方面的優勢，會將各方面的情況和機遇介紹給當地政府和商界。

許正宇出訪至4月18日　出席2023年創新金融峰會

據港府資料，許正宇將於本周四至周六（13至15日）在比利時布魯塞爾展開行程，於周日至下周二（16至18日）轉至英國倫敦，旨在推廣香港金融服務業的獨特優勢，並加強與兩國及歐洲聯盟委員會的雙邊關係。

許正宇訪問期間，將與比利時、英國和歐洲聯盟委員會的高級官員、金融和商界領袖以及企業代表進行雙邊會議，介紹香港金融服務業的發展，尤其是金融科技和綠色金融領域的最新情況。

許正宇亦將出席2023創新金融全球峰會，就虛擬資產和Web 3.0主題分享見解。他也將參加數個酒會和活動，包括在香港工商協會的午餐會上致辭。

許正宇外訪期間，副局長陳浩濂將署任局長。

香港Web 3.0協會成立 李家超：Web3.0將創造更多機遇，可見【下一頁】

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記者：伍鍵文

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