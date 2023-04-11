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【局長出訪】許正宇出訪比利時英國　出席創新金融全球峰會

股市 13:04 2023/04/11

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【局長出訪】許正宇出訪比利時英國　出席創新金融全球峰會

財經事務及庫務局局長許正宇將於周三（12日）上午啓程訪問比利時和英國。　

許正宇將於本周四至周六（13至15日）在比利時布魯塞爾展開行程，於周日至下周二（16至18日）轉至英國倫敦，旨在推廣香港金融服務業的獨特優勢，並加強與兩國及歐洲聯盟委員會的雙邊關係。

許正宇訪問期間，將與比利時、英國和歐洲聯盟委員會的高級官員、金融和商界領袖以及企業代表進行雙邊會議，介紹香港金融服務業的發展，尤其是金融科技和綠色金融領域的最新情況。

許正宇亦將出席2023創新金融全球峰會，就虛擬資產和Web 3.0主題分享見解。他也將參加數個酒會和活動，包括在香港工商協會的午餐會上致辭。

許正宇外訪期間，副局長陳浩濂將署任局長。

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記者：伍鍵文

Fintech 綠色金融 金融 許正宇 金融服務
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