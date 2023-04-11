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【零售股】佐丹奴全日升3%　Giordano首季銷售額升6%　大中華區銷售仍倒退1.7%

股市 16:09 2023/04/11

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【零售股】佐丹奴全日升3%　Giordano首季銷售額升6%　大中華區銷售仍倒退1.7%

佐丹奴 （00709） 公布首季銷售額按年升6%至9.7億元，大中華的銷售倒退1.7%至4.58億元，因中國在期內維持嚴格的社交距離措施，損害了中國大陸的零售及加盟商之批發。

佐丹奴周二（11日）升3%，收報2.43元。

至於東南亞及澳洲銷售額受旅客數目回升帶動而上升13.8%至3.62億元。海灣阿拉伯國家合作委員會則錄得14.3%的高銷售額增長，至1.56億元，關鍵在於集團延續其奏效的本地營銷活動和恰當的商品組合。

集團對價格作策略性調整、成功推出新產品以及著力重塑品牌，使各市場的零售毛利率均錄得增長。在大部份地區的行動管制措施解除之後，實體店的人流上升，令線下╱線上零售銷售額比例由6.3對1升至6.8對1。

期內，門店數目減少155間至1857間。集團持現金淨額約10.87億港元，上升16.5%。

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編輯：姚卓然

品牌 批發 零售 東南亞 港股 中國 佐丹奴（00709）
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