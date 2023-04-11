▲ 【商湯20】AI取代工作？商湯CEO：只屬生產力工具 編輯類工作或最快迎AI商業化

人工智能（AI）技術商業化模式日趨成熟，本港AI龍頭商湯 （00020） 宣布，推出大模型體系「日日新SenseNova」。商湯董事長兼首席執行官徐立接受訪問時指，集團商業化邏輯清晰，主打為企業客戶進行大模型並行訓練、額外增量訓練、部署，以及提供AI工具協助提高生產力。

AI能力愈來愈強，不乏打工仔擔心工作會被機械人取替，徐立認為，AI實際上是生產力工具，「只是像蒸氣機時代一樣」。徐立說：「部分人類技能會隨着機器能力而變化，比方紡織機發明後，你可能不需要手紡。」不過，他認為，人們要真正駕馭AI等新生產力工具的話，更需要具備良好的能力。

AI分析報告可作為第二意見 商湯擅多模型

徐立預計，醫療輔助報告、公司財報等編輯類工作或最快迎AI商業化，因為AI分析報告可作為第二意見，「也不用親手寫報告，每次看這東西是對的，就確認」，無疑可加快員工處理流程。

內地科企輪流推出自家大模型產品，對於差異化優勢，徐立認為，商湯過去商用AI發展場景豐富，而且集團業務定位中位，模型即服務（MaaS）不會削弱企業自身流量，「你不管做甚麼流量生意，我都不跟你競爭」。

徐立又稱，商湯擅長多模態大模型，而同行則強調自然語言大模型。所謂模態是指文字、聲音、視覺等信息來源。

輸入數據影響AI 價值觀

今年以來ChatGPT為首的人工智能（AI）工具急速發展，AI道德風險惹來各方關注。徐立認為，AI所有價值觀都來自數據，「輸入數據把關往往決定，最後這個機器本身獲得什麼知識信息」。

徐立稱，現時可以通過程序過濾篩選數據，「及早濾掉一些反人類、恐怖主義知識，那麼從他跟別人問答當中，會覺得更加清朗正確」。徐立認為，另一關鍵在於模型開源，而行業也可以製定部分規範及標準。

實際治理方面，徐立認為，如果行業對未來有不確定性，最直接可以限制模型的最大算力，然後逐步探討形成共識，再調整天花板。

數據質素同樣重要

美國限制半導體出口打擊中國AI發展，徐立認為，美國政策為整個市場帶來小挑戰，但相信隨著行業的發展，成本降低可以彌補中國計算能力情況，而且數據質素同樣重要。

市場傳出GPT-4效能急升原因或是模型參數達到萬億水平，徐立透露，商湯基礎建設SenseCore AI大裝置將擴展至支持萬億參數模型的訓練能力，但認為5,000億參數的算力效益較佳。現時SenseCore AI大裝置設約2.7萬塊GPU，未來可能會再擴展1000至2000算力。

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記者：李哲毅