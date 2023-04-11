世銀微升2023全球經濟增長預期 中國帶動上升

世界銀行（World Bank）行長馬爾帕斯（David Malpass）周一（10日）表示，2023年全球經濟增長預期輕微上升至2%。馬爾帕斯指中國增長上升帶動上行預期修正。

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世銀1月的《全球經濟展望》（Global Economic Prospects）中，預計今年全球經濟增長率為1.7%。馬爾帕斯指增長上調0.3%，至2%。

馬爾帕斯透露，上行修正源於中國經濟恢復，現時估計中國今年經濟增長為5.1%，較1月時4.3%增加0.8%。他指發達經濟體如美國及歐洲現時經濟表現，亦較世銀1月預期佳。

惟馬爾帕斯亦警告，銀行業危機及高油價可能對2023年下半年的經濟造成下行壓力。他稱銀行的資產負債錯配需要時間處理，銀行有可能減少商業借貸，或導致增長放緩。

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馬爾帕斯同時指出，如今全球經濟增長較為緩慢或對發展中國家構成問題。他稱創造就業及減少貧窮國家經濟移民人口需要高經濟增長，但現時發展中國出現資金淨流出，狀況需要逆轉，利率亦要回復正常。

馬爾帕斯稱本周將與中國官員召開技術會議，有望改善貧窮國家的債務壓力。

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責任編輯：吳漢培