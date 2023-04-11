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【AACR】美國癌症研究協會本周五召開年會　生科股表現出色　百濟神州半日飆近一成

股市 12:45 2023/04/11

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【AACR】美國癌症研究協會本周五召開年會　生科股表現出色

美國癌症研究協會（AACR）年會將於周五至下周三（4月14日至19日）在佛羅里達州奧蘭多（Orlando）舉行，是世界上最大的癌症研究會議。内媒指，超20家A+H創新藥企業將在本次AACR上披露創新品種的數據，屆時衆多製藥公司或將在會議上介紹其最新的腫瘤學及相關研究。

受消息刺激，生科股表現出色，百濟神州 （06160） 半日彈9.75%至147.5元；騰盛博藥 （02137） 飆9.3%；雲頂新耀 （01952） 漲6.6%；藥明巨諾 （02126） 升5.9%；加科思 （01167） 彈升5%；復宏漢霖 （02696） 揚4.4%；藥明康德 （02359） 升2.8%；信達生物 （01801） 漲1.83%。

【開市追揸沽】美通脹公布前後市前瞻 ChatGPT或存泡沫怎部署

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【生科股】雲頂新耀高開半成　旗下治療複雜性腹腔內感染新藥獲批中國上市

記者：伍鍵文

港股 加科思—B（01167） 雲頂新耀—B（01952） 復宏漢霖（02696） 異動股 百濟神州（06160） 藥明康德（02359） 信達生物（01801） 美國 癌症
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