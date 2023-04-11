  • 27°C
香港時間 : 2023411日 (週二) 15:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【唔洗Del App】Android機將有新功能　自動釋出App儲存空間

科技 14:15 2023/04/11

分享：

分享：

智能手機的儲存空間有限，不少用戶可能因為手機儲存許多相片、影片，以及應用程式（App），每隔一陣子就要為清理儲存空間而陷入苦惱。 為了針對App堆積問題，Google亦提出了解決方案，近日開始在Android系統加入新功能，可以在不刪App的情況下，自動騰出儲存空間。

是次為Android系統加入的「自動封存（auto-archive）」新功能，可以在用戶長期不使用某個App時，自動將App部分內容從手機上移除，保留圖標與用戶數據。透過這方法，可以將每個App佔用的儲存空間減少約60%。用戶只需點擊App圖標即可重新下載並再次使用。

【Android版Airdrop】Google「Nearby Share」拓至Windows　允許Android手機及Windows電腦間傳送檔案

根據Google演示，如果用戶安裝新App時出現儲存空間不足的情況，系統會彈出視窗詢問是否開啟自動封存功能。如果用戶選擇啟用，即可將部分不常用的App自動封存。

不過需注意的是，此功能僅限於App的開發人員使用了指定格式後才可使用，因此並非每個App都符合自動封存功能的條件。

責任編輯：張寶燕

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】與醫療機構合作　靚湯Souper攻產婦湯水

 

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【AI標準】OpenAI、Microsoft、Google等科企代表　擬本周討論制定AI使用標準
今日
【AI標準】OpenAI、Microsoft、Google等科企代表　擬本周討論制定AI使用標準
【假冒AI】文心一言遭假冒兼上架App Store　百度怒告蘋果
2023/04/10
【假冒AI】文心一言遭假冒兼上架App Store　百度怒告蘋果
【芯片大戰】ChatGPT應用火熱 Samsung芯片冀借勢超越台積電
2023/04/10
【芯片大戰】ChatGPT應用火熱 Samsung芯片冀借勢超越台積電
【機迷熱話】微軟突禁止用家　於Xbox Series X/S使用遊戲模擬器
2023/04/10
【機迷熱話】微軟突禁止用家　於Xbox Series X/S使用遊戲模擬器

你可能感興趣

【AI標準】OpenAI、Microsoft、Google等科企代表　擬本周討論制定AI使用標準
今日 11:34
【AI標準】OpenAI、Microsoft、Google等科企代表　擬本周討論制定AI使用標準
【假冒AI】文心一言遭假冒兼上架App Store　百度怒告蘋果
15:18 2023/04/10
【假冒AI】文心一言遭假冒兼上架App Store　百度怒告蘋果
【芯片大戰】ChatGPT應用火熱 Samsung芯片冀借勢超越台積電
17:00 2023/04/10
【芯片大戰】ChatGPT應用火熱 Samsung芯片冀借勢超越台積電
移動裝置 手機Apps Apps商店 香港 Android

上一篇文章

【ChatGPT對手】阿里巴巴版ChatGPT「通義千問」　正式全面啟用部署

下一篇文章

【Apple發生甚麼事】首季環球電腦出貨量全線告跌 Apple電腦按年下滑逾四成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Tesla動向】Tesla於上海建Megapack電池廠　料明年第二季投產
【Tesla動向】Tesla於上海建Megapack電池廠　料明年第二季投產
【AI取代人類】諾貝爾經濟學獎得主：四天工作週指日可待
【AI取代人類】諾貝爾經濟學獎得主：四天工作週指日可待
【網頁版ChatGPT】免VPN！Poe推出桌面網頁版　Android用戶也可用ChatGPT（附連結）
【網頁版ChatGPT】免VPN！Poe推出桌面網頁版　Android用戶也可用ChatGPT（附連結）
【假冒AI】文心一言遭假冒兼上架App Store　百度怒告蘋果
【假冒AI】文心一言遭假冒兼上架App Store　百度怒告蘋果
【機迷熱話】微軟突禁止用家　於Xbox Series X/S使用遊戲模擬器
【機迷熱話】微軟突禁止用家　於Xbox Series X/S使用遊戲模擬器
【芯片大戰】ChatGPT應用火熱 Samsung芯片冀借勢超越台積電
【芯片大戰】ChatGPT應用火熱 Samsung芯片冀借勢超越台積電
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款