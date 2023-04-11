【唔洗Del App】Android機將有新功能　自動釋出App儲存空間

智能手機的儲存空間有限，不少用戶可能因為手機儲存許多相片、影片，以及應用程式（App），每隔一陣子就要為清理儲存空間而陷入苦惱。 為了針對App堆積問題，Google亦提出了解決方案，近日開始在Android系統加入新功能，可以在不刪App的情況下，自動騰出儲存空間。

是次為Android系統加入的「自動封存（auto-archive）」新功能，可以在用戶長期不使用某個App時，自動將App部分內容從手機上移除，保留圖標與用戶數據。透過這方法，可以將每個App佔用的儲存空間減少約60%。用戶只需點擊App圖標即可重新下載並再次使用。

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根據Google演示，如果用戶安裝新App時出現儲存空間不足的情況，系統會彈出視窗詢問是否開啟自動封存功能。如果用戶選擇啟用，即可將部分不常用的App自動封存。

不過需注意的是，此功能僅限於App的開發人員使用了指定格式後才可使用，因此並非每個App都符合自動封存功能的條件。

責任編輯：張寶燕

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