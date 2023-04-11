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【股神巴菲特】巴菲特：打算再增持日本股票　3年內持股比例升至7.4%

股市 11:41 2023/04/11

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【股神巴菲特】巴菲特：打算增持日本股票　3年內持股比例升至7.4%

巴菲特接受外電訪問時表示，他正打算再增持日本股票，並對於自己在日本商社的持股感到自豪。他又指，他將在本周與這些公司會面，討論內容圍繞他們的業務，並重申對持股公司的支持。

「股神」巴菲特旗下巴郡（Berkshire Hathaway）（美：BRK）自2020年8月首次披露購買了超過5%日本商社的股份，又自去年11月增持了這五家公司的股份。這五家公司是伊藤忠商事（Itochu）、三菱商事（Mitsubishi Corp）.、三井物產（Mitsui & Co.）、住友商事（Sumitomo Corp.） 和丸紅（ Marubeni）。

本周將與持股日企開會

巴菲特透露，包括伊藤忠商事在內的五家主要商社的持股比例由去年11月的6%已升至現時的7.4%。而他又指，他將在本周與這些公司會面，討論內容圍繞他們的業務，並重申對持股公司的支持。他目前只持有商社股票，但可以考慮其他行業。

另外，巴菲特上一次訪問日本是在2011年8月，期間他拜訪了位於福島縣磐城市的金屬切削工具製造商 Tungaloy。 

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編輯：姚卓然

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