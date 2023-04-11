▲ 【SpaceX】馬斯克：Starship星艦延至下周發射升空

太空探索公司SpaceX行政總裁馬斯克（Elon Musk）在社交平台Twitter表示，該公司原定在本周發射Starship（星艦）的行動將至下周較後時間進行。

SpaceX 原定計劃在本周於美國德州南部的基地（Starbase）發射一支高達120米、直徑9米的火箭升空，冀打造運送重型裝備和太空人及至太空的運輸系統，是馬斯克日後「火星移民計劃」的重要一環。

連同首兩次失敗的發射，今次是Starship第三次發射，故此備受外界關注，倘成功，Starship首飛後將成為歷史上最強大運載火箭系統。此外，SpaceX 亦計劃取代目前的發射載具獵鷹9號（Falcon 9）、獵鷹重型運載火箭（Falcon Heavy）。

美國聯邦航空局（FAA）公告，Starship 發射日期暫定為4月17日。

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記者：伍鍵文