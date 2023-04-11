【AI標準】OpenAI、Microsoft、Google等科企代表　擬本周討論制定AI使用標準

▲ ChatGPT等生成式AI技術爭議持續發酵，多間AI開發領域科企巨頭擬於本周三開會討論制定使用AI技術的準則。

ChatGPT、人工智能（AI）繪圖軟件等生成式AI爭議連連，Bill Gates、美國總統拜登日前也相繼就AI爭議發表言論。據美國新聞網站Axios報道，多間AI開發領域科企巨頭將於本周三開會討論制定使用AI技術的準則，預計OpenAI、微軟（Microsoft）、Google、蘋果（Apple）、英偉達（Nvidia），以及多次捲入AI侵權爭議的Stability AI等公司代表將會出席會議。

報道指，今次會議是由投資公司SV Angel召集，與會代表計劃討論「怎樣以最負責任的態度繼續開發AI」。除了多位科企巨頭參與會議，還有人工智能初創公司Hugging Face和Anthropic等公司的代表。

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由OpenAI開發的ChatGPT在全球多地流行，惟愈來愈多國家表示擔憂ChatGPT帶來的潛在威脅，甚至以數據安全問題為由計劃封殺應用，連帶有關ChatGPT等生成式AI的爭議持續發酵。馬斯克（Elon Musk）、蘋果聯合創辦人沃茲尼克（Steve Wozniak）等逾千名AI和計算機科學領域的專家，早前更共同簽署公開信，呼籲呼籲所有AI實驗室暫停至少6個月的訓練及開發，盼在此期間制定並落實安全協議。

責任編輯：張寶燕

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