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【英國王室】英女王曾考慮要兩孫仔打阿富汗戰爭 最後只有哈里參與

環球社會熱點 12:00 2023/04/11

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英國獨立電視台（ITV）旗下串流平台ITVX將在本月20日上架紀錄片《The Real Crown》，當中英國前陸軍總司令傑克遜（Mike Jackson）亦有受訪。他在紀錄片中透露，已故英女王（Queen Elizabeth）曾希望威廉王子（Prince William）和哈里王子（Prince Harry）參與阿富汗戰爭，一同抗擊塔利班。

英女王離世後首復活節禮拜 路易首次出席 【下一頁】

傑克遜表示，曾和英女王舉行私人會談，自己理應遵守規定保密相關內容，但他選擇照披露內情。他透露英女王當時直接表明，既然威廉及哈里已入伍，必須履行職責。但由於威廉當時作為未來王儲，參與打擊塔利班任務風險太大，惟對於哈里而言風險則變得可以接受。

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紀錄片同時透露，英女王在作相關決定前曾作多番考慮。時任軍情六處（MI6）局長John Scarlett指，英女王比所有人清楚英軍在阿富汗面臨的風險，非常謹慎可靠並掌握所有細節，亦更較他人具洞察力。他當時曾在心中感慨，英女王較MI6更了解情況。

查理斯加冕坐260年歷史黃金馬車 英女王曾抱怨可怕 【下一頁】

紀錄片亦指，儘管威廉非常渴望參戰，但出於身份被阻止。英國軍隊基金會（British Forces Foundation）總監Mark Cann表示，威廉的情況非常複雜及棘手，明白他對無份參與時會感到失望。

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責任編輯：李俊儀

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