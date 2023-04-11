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【Bitcoin】比特幣自去年6月首企30000美元　銀行危機受惠者？

Hot Talk 11:00 2023/04/11

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【Bitcoin】比特幣自去年6月首企30000美元　銀行危機受惠者？

比特幣（Bitcoin）重上30000美元水平，是自去年6月以來首次重返該水平，期間加密資產行業經歷穩定幣Luna生態圈崩潰、FTX結業以至Silvergate銀行清盤。分析對比特幣反彈看法分歧，有認為傳統銀行都面對信心危機，令加密資產保值功能重新獲捧，也有分析指出比特幣近期交投已跌至10個月低位，有關影響不容忽視。

比特幣在2023年以來累計升逾75%，較納指反彈20%更為明顯，在過去數周比特幣價格一度受制於30000美元，在香港時間周二早上終取得突破。

自FTX出事後，近月美國監管機構加強監管加密行業行動，包括預告對加密資產交易所Coinbase（美：COIN）作執法行動，也盯上火幣創辦人孫宇晨以至幣安創辦人趙長鵬。

在近期銀行信心危機之中，首先出事的Silvergate正是因為受累於FTX出事後，外界對加密行業戒心提高而轉移存款，FRNT金融分析師Strahinja Savic指出，比特幣近期買賣盤減少下，價格上落很難歸因於單一原因。

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編輯：麥德銘

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