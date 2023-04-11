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英男離奇收過萬份稅單欠500萬稅 揭多間華企盜用住址

環球社會熱點 10:58 2023/04/11

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不少人一收到稅單都會頭痛，但如果同時收到過萬份稅單，無疑是場「噩夢」。英國男子戴維斯（Dylan Davies）去年底起陸續收到多份稅單，指他總共欠50萬英鎊（約487萬港元）的增值稅（VAT）。戴維斯發現有1.1萬間中國企業盜用其住址報稅，其中2,356間欠稅，批評稅局未能及時發現漏洞。

英初級醫生展開4日罷工 威脅恐超護士罷工 【下一頁】

戴維斯於威爾士首府加的夫（Cardiff）居住，去年11月某日一次過收到幾百個來自稅局的啡色信封，頓感晴天霹靂。

雖然他已向警方及英國稅務及海關總署（HMRC）通報，但稅單仍不斷湧至。HMRC未有回應，而反詐騙行動機構Action Fraud則指大多數涉事企業均屬網上業務，在英沒有實體業務，難以追查。

戴維斯在接下來半年來，陸續收到累計1.1萬份稅單，但沒有一份屬於自己名下。其後有收數公司開始寄信給他，他甚至憂慮有執達吏上門沒收其財產和住所。

英護照署逾千員工罷工5周 內政部指申請數目增加 【下一頁】

英國早於2021年初修例，要求亞馬遜（Amazon）等網上平台必須向海外交易商收取VAT，並轉交HMRC。但如果該交易商有英國的VAT地址，上述要求則不適用，也無需提供證明。

金融犯罪顧問巴羅（Graham Barrow）質疑，上述情況屬於海外企業欺詐行為。他懷疑這些企業向買家徵收VAT，但並無向HMRC繳交這筆稅款。

他更批評HMRC沒有留意到涉事地址遭大量企業註冊為VAT地址，情況令人難以置信。

HMRC承認已採取行動，防止戴維斯的住址再捲入相關債務，又指當局調查至今仍未發現有任何欺詐或意圖欺詐的證據。

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責任編輯：鄭錦玲

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