【券商點睇】用戶活躍度呈非常可觀增長 同道獵聘得益於景氣度改善

天風證券發表報告指，今年的農歷年以來，同道獵聘（06100）個人用戶註冊和活躍度呈現非常可觀的增長，2月新註冊個人用戶按年增長近50%、活躍用戶按年增長超過30%，其中技術人才月活呈現快速增長，2月以來按年增長45%。學生端來看，日活增幅65%以上，其中頂尖大學生日活躍賬戶按年增長近90%。

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同道獵聘在中高端招聘優勢明確，並逐步實現自身調整改善。第一，中高端招聘活躍度低、天花板不高，但公司通過BHC模式引入獵頭、合作面試快入職快等進行改善。第二，中高端招聘在銷售等方面服務更重成本更高，公司通過銷售人員新續分離等提升考核要求壓減銷售開支。第三，中高端招聘周期性強、估值波動相對大，若周期上行並隨景氣度改善增強高成長確信度，今年有望迎來業績和估值雙升。

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該行指出，公司先發卡位領先的高端在綫招聘平台，擁有高黏性的客戶群體和高效的BHC商業模式，未來公司將重點向「平台+SaaS+服務」模式發展，實現三者相互賦能。考慮招聘需求復甦溫和，預計公司2023至2025年收入增速分別為21%、22%及21%，經調整純利增速預測為61%、25%及25%。

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責任編輯：林衛