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【券商點睇】降本增效優化門店模型 奈雪的茶開店速度或超預期

股樓投資 10:58 2023/04/11

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信達證券表示，奈雪的茶（02150）持續降本增效，在疫情期間持續優化門店模型，改善成本結構。隨着數字化、自動化持續推進，公司人力成本顯著優化，預計短期不會新增中後台人力，成本佔比計劃維持在20%以內。另公司積極推動保底租金模式轉化為純扣點租金模式，租金成本佔比短中期有望維持在15%以下。今年公司門店經營成本將進一步壓縮，門店經營利潤率有望維持在20%以上，加上攤薄總部人力成本等因素，今年公司確定純利率目標為5%。

【同場加映】溫股知新：恒指四月料向好 中線關注兩因素

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【溫股知新】恒指四月料向好 中線關注兩因素

同時，今年開店速度超預期，復甦潛力可期。公司計劃今年全年目標新開600家，閉店50家。新開門店主要以高綫城市加密為主，下沉市場開店佔比較小。隨着疫情的好轉，公司單店店效快速恢復，3月公司平均店效按年恢復至約115%，平均訂單量按年恢復至約130%。該行認為，奈雪的茶品牌勢能強勁，會員活躍度與複購率持續提升。去年註冊會員達5,660萬名，交易用戶7,000萬，會員銷售額佔比超過50%。公司會員月活度也持續提升，去年月活會員複購率提升1.9個百分點至26.31%。

【延伸閱讀】大行點睇：滙豐指中資股估值低於5年平均水平 另推薦其中7股，請按【見下頁

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信達證券指，現製茶飲行業為高成長的千億級賽道，奈雪的茶為現製茶飲行業的龍頭品牌，借助品牌勢能積極拓店有望進一步打開成長空間。此前公司受疫情影響開店增速受限，如今疫情影響減弱，門店客流有望回升，加上公司對業績的確定性指引，以及對零售業務的拓展布局，看好奈雪的茶後續的復甦彈性，建議重點關注。

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責任編輯：林衛

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