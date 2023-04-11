【券商點睇】維持高位資本開支應對不利因素 中芯國際發揮「中字頭」優勢

興證國際表示，中國半導體行業周期尚在底部，下半年需求有望回暖。中芯國際（00981）對第一季指引為收入按季下跌10%至12%，不及市場預期；毛利率19%至21%，中值按季下跌18個百分點，主要因消費電子和智能手機市場整體疲軟，導致晶片需求量下滑。公司預計上半年行業仍處周期底部，今年全年收入預計按年減少10%至15%，毛利率預計下滑至20%。

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公司期末晶圓銷量達71萬片，按年升5.2%，產能利用率降至79.5%，按季減少20.5個百分點；下半年公司進入去庫存階段，但平均售價因產品組合優化上升至949美元。公司預計今年全年資本支出保持在63億美元的高位。公司在業績會表示，中芯深圳進入投產，中芯京城進入試生產階段，中芯臨港完成主體結構封頂，中芯西青開始土建。中芯京城因設備交付延遲，量產時間預計推遲一到兩個季度，預計到今年底月產能增量為10萬片。

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中芯國際的擴產進度符合預期，同時維持高位資本支出積極應對不利因素。興證國際考慮到當前的下游行業形勢，公司短期的盈利能力或受壓制。但隨着AI及下游應用的爆發，持續看好晶圓代工中長期需求。伴隨西方國家半導體產業對華限制出口政策的推出，國內政策面及下游客戶推動下國產替代需求旺盛。公司作為央企科技龍頭，將顯著受益於中國特色估值體系，目標價為27.01港元，維持「增持」評級。

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責任編輯：林衛