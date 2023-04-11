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英初級醫生展開4日罷工 威脅恐超護士罷工

環球社會熱點 10:46 2023/04/11

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英國初級醫生不滿資方薪酬調整幅度，將在周二（11日）起發動連續4日罷工。罷工估計影響數以十萬計醫療服務，英媒分析指初級醫生今次罷工可能是國民保護服務（NHS）面臨最大影響的一次。

英護照署逾千員工罷工5周 內政部指申請數目增加 【下一頁】

英國醫學會（British Medical Association，簡稱BMA）多達4.76萬名初級醫生將由周二早上7時起，展開96小時罷工，直至周六（15日）早上為止。

BMA直指資方提出的加薪幅度根本微不足道，稱初級醫生薪酬在過去15年減少26%，新入職人員收入更低過咖啡師。BMA要求加薪35%，回復2008年至09年度水平。BMA指薪酬缺乏吸引力下，難以招聘及減少初級醫生流失。

NHS遊說組織NHS Confederation行政總裁泰勒（Matthew Taylor）預計，多達35萬宗醫療服務或因4日罷工取消。NHS管理層亦警告，未來4日的英國醫療面臨重大危機。

網站推慈善抽獎 捐100蚊有機會贏4400萬英國別墅 【下一頁】

《天空電視台》分析預計，初級醫生今次罷工的影響將超越護士，可能成為NHS史上最嚴重工業行動。分析指罷工日期界乎復活節假期及另一個周末之間，使原本只有4日的罷工感覺延長至11日。

英國醫療需求通常在復活節假後上升。去年復活節假期後的周末與前一周相比，NHS的111醫療熱線來電數增加37%。NHS Confederation坦承，不能確定罷工期間NHS是否有能力維持重要崗位的人員輪替。

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責任編輯：吳漢培

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