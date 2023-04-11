【阿里巴巴9988】張勇：阿里所有產品將接入「通義千問」　釘釘、天貓精靈率先測試　重上紅底股後回軟

▲ 【阿里巴巴9988】張勇：阿里旗下所有產品將接入「通義千問」 釘釘、天貓精靈將率先測試

阿里巴巴 （09988） 2023阿里雲峰會今（11日）日舉行，如何回應「ChatGPT」等AI大模型成焦點。阿里巴巴集團董事會主席兼CEO、阿里雲智能集團CEO張勇在雲峰會上表示，阿里巴巴所有產品將接入自研大模型「通義千問」，釘釘、天貓精靈將率先接入通義千問測試，評估認證後正式發布新功能。

正式發布「通義千問」之際，阿里巴巴今早股價曾升近4%，高見101.5元，惟接近中午時股價再度回軟。至下午1時30分，阿里巴巴暫報98.5元，升0.8%，成交逾35億元。

阿里雲：通義千問支援多輪對話、多模態理解

阿里雲智能首席技術官周靖人介紹，通義千問支持多輪對話、文案創作、邏輯推理、多模態理解和多語言支持。在演示影片中，通過通義千問，可為會議自動生成會議摘要，也可以作為智能購物助手，自動推薦品牌、產品等。

日前，阿里雲在微博宣布，「通義千問」開始邀請企業用戶測試體驗，用戶可通過官網申請，符合條件的用戶可參與體驗。

張勇：阿里雲期望再降算力成本9成以上

張勇表示，阿里雲已形成模型即服務（MaaS）、平台即服務（PaaS）、基礎設施即服務（IaaS）三層架構，其中模型即服務包括基礎大模型/通義大模型、企業專屬大模型、魔搭社區、API服務等。

張勇在會上又指，隨雲技術發展，現在所有的雲服務都正邁向「無伺服器（Serverless）」，阿里雲正設法令算力收費更優惠，並指目前公司的雲算力服務價格已較10年前降80%、存儲服務降90%，希望在未來智能化時代，阿里雲客戶使用模型訓練自己模型、為客戶提供服務時，算力成本可以是今日的十分之一甚至是百分之一。

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