▲ 【濠賭股】金沙美高梅升近2% 清明復活節長假逾48萬旅客訪澳

澳門治安警公布清明節及復活節假期出入境數據，4月5日至10日清明節及復活節6日假期，共錄得逾297萬人次出入境，當中旅客佔約95.4萬人次，其中入境旅客48.1萬人次，而出境旅客則有47.2萬人次。

單計昨日（10日）入境旅客7.7萬多人次，出境旅客8.7萬人次。

濠賭股向好，金沙 （01928） 升1.6%，報29.25元，銀娛 （00027） 升1%，報55.25元，澳博 （00880） 、新濠 （00200） 、永利 （01128） 升近1%，美高梅 （02282） 升2.2%。

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編輯：姚卓然