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【石Sir一周前瞻及異動股】華潤萬象生活、萬科企業、中信証券（立即收看）

股市 12:28 2023/04/11

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《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉分析「北水」近10日資金流向，以及「北水」近10日活躍個股淨流向，助你看清大市走勢，另捕捉本周異動股買賣技巧，包括：華潤萬象生活 （01209） 、萬科企業 （02202） 、中信証券 （06030） ，詳情待石Sir為你分析。

石Sir一周前瞻及異動股
【石Sir一周前瞻及異動股】華潤萬象生活、萬科企業、中信証券（立即收看）

立即收看：https://video.hket.com/video/3502219

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責任編輯：霍耀堂

 

欄名 : 石Sir一周前瞻及異動股

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