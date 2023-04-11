GoGoX推香港首個AI社區研習中心 為基層提供免費科技教育

人工智能（AI）發展一日千里，應用層面愈趨廣泛，從個人、社區以至各行各業均逐步投入AI熱潮，以提升生活質素及工作效能。有見及此，物流平台GoGoX（快狗打車）早前宣布與科技培訓公司Preface合作推出全港首個AI社區研習中心，主力為社會基層提供嶄新AI工具及應用課程，幫助新一代提升社會競爭力，讓他們能夠把握劃時代的發展機遇，將科技學習概念及資源融入生活，達致薪火相傳理念。

▲ Preface創辦人兼行政總裁盧炳棠（左）及GoGoX聯合創辦人兼行政總裁林凱源共同舉行GoGoX AI社區研習中心簡報會。

免費培訓計劃 助下一代擁抱新科技



AI社區研習中心是一個免費的培訓計劃，一方面為市民特別是弱勢兒童提供AI學習機會，同時推廣企業社會責任，為可持續發展作出貢獻。GoGoX聯合創辦人兼行政總裁林凱源（Steven）認為：「由於全世界都是同一時間接觸AI，只要香港願意多走一步，便可以率先在AI教育範疇上成為先驅者，透過香港土生土長科技公司的資源，幫助下一代擁抱新科技，令我們的小朋友可以駕馭及應用這些AI工具，而不是被取代。很幸運地GoGoX找到Preface成為合作夥伴，未來我們將運用團隊的專業知識和技術，將科技普及化，並開創新的機遇。」

AI社區研習中心將試行兩個月的先導課程，服務對象主要為GoGoX平台的司機子女及中小學基層學童，以建構研習中心的基本運作流程及鞏固教育課程的內容，隨後再開放予公眾登記報名。

Steven指出香港的AI應用及教育仍停留在企業層面，社會上有很多人缺乏足夠資源或能力學習AI技能，包括部分的司機夥伴、基層家庭，以至一般在職人士，長此下去只會令香港與世界脫節，又或者導致某類行業從業員被AI取代。因此，GoGoX以研習中心為起點，凝聚香港多家初創企業，致力提供AI相關的資源、平台及課程，以推廣多元化、包容性及平等機會。



多家初創公司支持 逐步擴展計劃受眾



Preface創辦人兼行政總裁盧炳棠（Tommie）表示：「3月中面世的GPT第4代經實測在各種考試可擊敗95%人類，即是現時3歲的小朋友長大成人後考試或會輸給20年前的AI，可見人工智能的快速發展無疑對我們的生活、商業活動和傳統教育方式均帶來挑戰，但同時間這也許是一個改變傳統的機遇，只要現代的小朋友有機會接觸新科技，在知識和資源上提早受到啟發，他們或可以改變命運，因此我們希望創立一個緊貼科技時代的教室及課程予21世紀的學生。」

除了GoGoX與Preface的付出外，創科界亦一呼百應，包括本地初創公司如Goodnotes、GreenTomato及Rice Robotics等亦願意借出場地，並為課程提供資源、專才及技術上的支援。AI社區研習中心首階段會聯絡本地學校，包括中小學及大學等，為相關學童提供培訓，未來會考慮把課程擴展至學校、社區中心或公司等，甚至進一步透過GoGoX的物流平台，為學生提供通達服務或AI工具的運送，最終達至「區區也有」。

Tommie期望由GoGoX及Preface所發起的AI社區研習中心，可以提升社會學習AI文化的興趣，並啟發更多企業推出相關科技培訓，促進不同單位或公司合作，開展更多AI程式開發等進階課程，惠及下一代及整個社會。



（特約）