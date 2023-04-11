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【內房危機】龍湖碧桂園升近半成　高盛：中資地產美元債存高回報機會　惟挑選房企仍須嚴格篩選

股市 09:36 2023/04/11

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【內房危機】高盛：中資地產美元債存高回報機會　惟挑選房企須嚴格篩選

高盛資管亞洲固定收益主管Salman Niaz表示，隨着中國政府重振樓市的各項措施下，困境房企的業務或將有所改善。內房基本面將隨著業務前景和經營環境的改善而有所提升，而無論是尚未違約的、還是一些已經違約的民營房企，都有提供高回報的機會。

內房股周二（11日）走強，龍湖 （00960） 升5.1%，碧桂園 （02007） 升4.7%，中海外 （00688） 升3.7%，潤地 （01109） 升3.3%。新城發展 （01030） 升7.5%，龍光 （03380） 升3.6%。

不過，Niaz指出，在挑選房企時必須「嚴格篩選」，因為並非所有房企的情況都如出一轍。總的來說，國企房地產商債券的風險溢價有限，因為他們沒有遭遇過類似的信用壓力。

料仍會有違約出現　惟大部分痛苦已成過去式

對於有內房成功與債權人達成重組協議，Niaz表示，或許還會有一些違約出現，但「大部分痛苦已成過去式」。他預計，能為信用市場投資者帶來更好回報的公司，通常較有規模，並具備多元化、業務佈局在高質量城市且管理層強大等這些特點。

以地產債為主的中資高收益美元債亦觸底反彈。彭博亞洲（除日本）中資高收益美元信用債指數顯示，去年四季度地產債錄得了53%的回報，上漲並延續至1月。

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編輯：姚卓然

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