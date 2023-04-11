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【波音BA】波音據報計劃到2025將737 MAX產量回復至疫情前水平

股市 09:08 2023/04/11

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【波音BA】波音據報計劃到2025將737 MAX產量回復至疫情前水平

波音（Boeing 美︰BA）據報計劃於2025年將其737 MAX客機產量恢復至每月52架，意味產量將重返2019年新冠疫情前的水平。

報道引述消息人士表示，波意在6月將MAX的每月產量提高到38架後，目前計劃要求到2024年1月每月生產 42架，2024年 6月每月生產47架。

隨着波意努力從疫情危機恢復過來，更快地推出利潤豐厚的MAX，已被視為波音商用機部門的最關鍵任務。波音商用機首席執行官Stan Deal此前表示，產量將很快由目前的31架有所提高。

若成功，將使波音穩佔窄體客機40%的市佔率。分析認為，這是波音維持雙頭壟斷所需的最低水平，因其歐洲競爭對手空中巴士公司（Airbus） 亦增加生產。

【大灣區航空】大灣區航空擬買15架737MAX＋5架波音787「夢幻客機」　4月底開辦大阪航線（第二版）

【美股焦點】波音擬今年裁員約2000人　主要涉財政部及人力資源部門

【美股焦點】波音計劃新增一條737 Max生產線　以提高產量

責任編輯︰梁浩碩

美股 波音（Boeing，美：BA） 波音
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