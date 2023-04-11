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【港股市況】騰訊跌逾2%、百度跌逾6% 內房物管股造好 恒指升幅收窄至不足100點（不斷更新）
港股復活節長假後復市高開逾200點。阿里巴巴 （09988） 升逾2%、商湯 （00020） 升逾8%，百度 （09888） 逆市跌3%，恒指假後高開235點，開報20566點，科指升0.9%，報4276點。
美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】
財經日誌︰
即市走勢︰
【11：44】商湯 （00020） 跌幅擴大至3%，低見3.2元，今早曾升最多11%，高見3.7元。
【11：40】港股中午收市前，恒指升幅收窄至約17點，報20348點。
【11：35】中石油 （00857） 升逾3%，破頂高見4.98元，中海油 （00883） 、中石化 （00386） 升逾1%。
【11：31】內地股市半日偏軟，上證跌0.4%，深證跌0.2%，創業板指跌0.1%。
【11：29】百度 （09888） 跌逾6%，商湯 （00020） 轉跌近1%。
【11：27】騰訊 （00700） 拖累大市升勢，跌逾2%低見375.8元，阿里巴巴 （09988） 升逾1%，美團 （03690） 升幅收窄至0.1%。
【11：26】大市最新升近100點，報20425點，升94點，科指轉跌0.4%，報4222點。
【11：14】碧服 （06098） 升一成，融創服務 （01516） 升16%。
【11：10】恒指升幅進一步收窄至約136點，報20467點，科指升0.2%，報4244點。
【10：59】騰訊 （00700） 最新跌近2%，低見377.4元。
【10：53】舜宇 （02382） 升逾2%，高見96.1元，至於瑞聲 （02018） 則逆市跌逾2%，低見18.88元。
【10：48】【阿里巴巴9988】張勇：阿里旗下所有產品將接入「通義千問」 釘釘、天貓精靈將率先測試
【10：45】碧桂園 （02007） 最新升15%，高見2.36元，龍湖 （00960） 升逾8%，雅居樂 （03383） 升9%，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 分別升5%及6%。
【10：31】電視廣播 （00511） 逆市跌半成，低見8.79元。
【電視廣播511】TVB長期基金股東Dodge & Cox再減持、持股降至5%以下 累計套現逾2億元
【10：24】百度 （09888） 跌幅擴大至近6%，低見134.3元。
【10：22】碧桂園 （02007） 升幅擴大至逾12%，高見2.33元。
【10：21】騰訊 （00700） 跌幅擴至1%，低見380.6元，阿里巴巴 （09988） 升逾2%，美團 （03690） 升近1%。
【10：20】【濠賭股】金沙美高梅升近2% 清明復活節長假逾48萬旅客訪澳
【10：17】大市升幅收窄至近200點，報20527點，升196點，科指升0.6%，報4262點。
【10：10】東方甄選 （01797） 逆市跌8%，低見28.2元。
【10：05】中資電訊股逆市向下，中移動 （00941） 破頂後轉跌0.7%，聯通 （00762） 跌1%，中電信 （00728） 跌逾2%。
【09：59】內房股造好，其中碧桂園 （02007） 升逾8%，龍湖 （00960） 升7%，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升逾5%，雅居樂 （0383） 升6%。物管股方面，碧桂園服務 （06098） 升9%，暫為表現最好藍籌。
【09：56】藥明生物 （02269） 升逾6%，高見50.7元。
【09：51】黃金相關股逆市回吐，招金 （01818） 跌逾5%，紫金 （02899） 跌0.7%，山東黃金 （01787） 跌逾2%，中國黃金 （02099） 跌逾1%。
【09：48】騰訊 （00700） 最新逆市偏軟，跌0.2%。
【09：47】中芯國際 （00981） 破頂高見23.3元後，逆市倒跌1%，低見22.15元。
【09：45】恒指最升約264點，報20595點，早段曾升最多419點，高見20750點。
【09：43】滙豐 （00005） 升2%，中移動 （00941） 升0.5%，破頂高見66.4元，友邦 （01299） 、港交所 （00388） 升近1%。
【09：41】百度 （09888） 跌4%，早段低見135.5元，商湯 （00020） 升近半成，早段高見3.7元。
【09：39】阿里巴巴 （09988） 升逾3%，騰訊 （00700） 升0.7%，美團 （03690） 升逾2%。
【09：38】港股早段升逾300點，報20710點，升379點，科指升1.3%，報4292點。
【09：35】創新奇智 （02121） 股價逆市回吐14%，早段低見22.25元。
【09：32】中國3月CPI按年升0.7%，低於預期及前值的1%。PPI按年跌2.5%，符預期，前值為跌1.4%。
【09：21】阿里巴巴 （09988） 升逾2%、商湯 （00020） 升逾8%，百度 （09888） 逆市跌3%，恒指假後高開235點，開報20566點，科指升0.9%，報4276點。
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【09：21】【內房危機】高盛：中資地產美元債存高回報機會 惟挑選房企仍須嚴格篩選
【09：16】【大行看法】林嘉麒：大市短期整固後有力再上 首選高防守性中字股
【09：13】期指開報20555點，升243點。
【08：30】【大行看法】黃子燊：恒指歷史未曾試過連跌4年 2萬關買貨贏面大
【08：29】恒指黑期升約43點，報20520點。道指期貨升42點，報33793點。
【08：10】【油服股】安東油田服務首季新增訂單增8% 次季將重點爭取伊拉克、西非項目
【08：00】【大行看法】李振豪：本港5月或需要跟隨美國加息 料資金流向防守型股份
【07：51】【盈警｜航運股】中遠海控料首季淨利潤跌75% 受累集裝箱航運業務收入下降
【07：45】【新股IPO】陸金所控股6623以介紹方式來港雙重主要上市 周五開始買賣
【07：45】【港元滙價】金管局今晨承接38億港元沽盤 銀行體系結餘跌至663億（不斷更新）
【07：45】【Morning精點】美國CPI周三揭盅︱資深演員吳耀漢終年83歲
【07：45】港股ADR收報20457點，升125點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報55.15元，較港收市價高0.95元或1.8%。騰訊 （00700） ADR折合報384.46元，較港收市價低0.94元或0.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報99.63元，較港收市價高1.88元或1.9%。
更多港股ADR及中概股報價︰
【07：30】美股假期後復市，上周公布的非農業職位增幅較預期高，市場關注聯儲局5月加息0.25厘的可能性上升，美股反覆拉鋸，道指先跌後升，納指幾收復所有失地。道指收市升101點，報33586點；標指升4點，報4109點；納指微跌3點，報12084點。美國10年期債息回升，重上3.4厘；交易商預期聯儲局5月3日加息0.25厘可能性超過80%。
即睇美股收市︰
港股上日市況，詳情請看︰【港股ADR】官媒力指AI概念泡沫 百度美股低港5%
責任編輯︰梁浩碩