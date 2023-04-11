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【港股市況】阿里巴巴升3%、百度跌4%　商湯升近半成　恒指假後早段升逾300點（不斷更新）

股市 09:50 2023/04/11

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港股市況不斷更新

港股復活節長假後復市高開逾200點。阿里巴巴 （09988） 升逾2%、商湯 （00020） 升逾8%，百度 （09888） 逆市跌3%，恒指假後高開235點，開報20566點，科指升0.9%，報4276點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

    點擊圖片放大

即市走勢︰

【09：48】騰訊 （00700） 最新逆市偏軟，跌0.2%。

【09：47】中芯國際 （00981） 破頂高見23.3元後，逆市倒跌1%，低見22.15元。

【09：45】恒指最升約264點，報20595點，早段曾升最多419點，高見20750點。

【09：43】滙豐 （00005） 升2%，中移動 （00941） 升0.5%，破頂高見66.4元，友邦 （01299） 、港交所 （00388） 升近1%。

【09：41】百度 （09888） 跌4%，早段低見135.5元，商湯 （00020） 升近半成，早段高見3.7元。

【09：39】阿里巴巴 （09988） 升逾3%，騰訊 （00700） 升0.7%，美團 （03690） 升逾2%。

【09：38】港股早段升逾300點，報20710點，升379點，科指升1.3%，報4292點。

【09：35】創新奇智 （02121） 股價逆市回吐14%，早段低見22.25元。

【09：32】中國3月CPI按年升0.7%，低於預期及前值的1%。PPI按年跌2.5%，符預期，前值為跌1.4%。

【09：21】阿里巴巴 （09988） 升逾2%、商湯 （00020） 升逾8%，百度 （09888） 逆市跌3%，恒指假後高開235點，開報20566點，科指升0.9%，報4276點。

【阿里巴巴9988】阿里巴巴高開逾2%　阿里版ChatGPT「通義千問」登場　官宣邀請用戶測試體驗

【商湯20】商湯推自研中文語言大模型「商量」 簡單指令即可生成代碼寫程式、效率提高62%

【ChatGPT】官媒警示ChatGPT概念存在泡沫　市盈率達136倍

【09：21】【內房危機】高盛：中資地產美元債存高回報機會　惟挑選房企仍須嚴格篩選

【09：16】【大行看法】林嘉麒：大市短期整固後有力再上　首選高防守性中字股

【09：13】期指開報20555點，升243點。

【08：30】【大行看法】黃子燊：恒指歷史未曾試過連跌4年　2萬關買貨贏面大

【08：29】恒指黑期升約43點，報20520點。道指期貨升42點，報33793點。

【08：10】【油服股】安東油田服務首季新增訂單增8%　次季將重點爭取伊拉克、西非項目

【08：00】【大行看法】李振豪：本港5月或需要跟隨美國加息　料資金流向防守型股份

【07：51】【盈警｜航運股】中遠海控料首季淨利潤跌75%　受累集裝箱航運業務收入下降

【07：45】【新股IPO】陸金所控股6623以介紹方式來港雙重主要上市　周五開始買賣

【07：45】【港元滙價】金管局今晨承接38億港元沽盤　銀行體系結餘跌至663億（不斷更新）

【07：45】【Morning精點】美國CPI周三揭盅︱資深演員吳耀漢終年83歲

【07：45】港股ADR收報20457點，升125點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報55.15元，較港收市價高0.95元或1.8%。騰訊 （00700） ADR折合報384.46元，較港收市價低0.94元或0.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報99.63元，較港收市價高1.88元或1.9%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股假期後復市，上周公布的非農業職位增幅較預期高，市場關注聯儲局5月加息0.25厘的可能性上升，美股反覆拉鋸，道指先跌後升，納指幾收復所有失地。道指收市升101點，報33586點；標指升4點，報4109點；納指微跌3點，報12084點。美國10年期債息回升，重上3.4厘；交易商預期聯儲局5月3日加息0.25厘可能性超過80%。

即睇美股收市︰

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    +6

港股上日市況，詳情請看︰【港股ADR】官媒力指AI概念泡沫　百度美股低港5%

責任編輯︰梁浩碩

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