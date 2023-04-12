【恒指夜期+ADR】夜期跌20點　阿里低港1.4%（不斷更新）

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美國即將公布CPI數據，為5月加息指標，環球市場均處觀望，美債息升穿3.4厘，納指跌0.4%，夜期跌20點，收報20530點，中概股指數升幅收窄至0.2%，收報7007點，阿里美股低港1.4%，宣布來港雙重上市的陸金所（美：LU），股價急升13%。

ADR 折算港元 較港周二收市價變幅 騰訊ADR 372.16 -1.2% 美團ADR 135.14 -0.2% 滙豐ADR 54.93 +0.2% 阿里巴巴美股 97.89 -1.4%

北水全日吸資近22億元 買商湯藥明大手沽騰訊

復活節長假期後北水流入趨勢仍未冷卻，今日再錄得21.7億元淨流入。AI概念股當炒，商湯 （00020） 股價回軟但全日仍吸資5.9億元，藥明生物 （02269） 及潤地 （01109） 分別錄得3.8及3.1億元淨流入；資金撤離騰訊控股 （00700） ，股份全日走資14.7億元，兗礦 （01171） 亦有2.8億元淨流出。

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百度跌半成 內房造好、碧桂園升14% 恒指反覆升154點

港股復活節長假後復市高開低走，反覆升逾百點。恒指高開235點，早段曾升最多419點，高見20750點，其後升幅逐步收窄，午後一度轉跌，騰訊 （00700） 跌逾2%，百度 （09888） 跌逾5%，阿里巴巴 （09988） 升逾1%，內房造好，碧桂園 （02007） 升逾14%，恒指升154點，收報20485點，成交1269億元。科指升0.2%，報4248點。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 阿里巴巴 99.30 +1.6 +28 28 滙豐 54.80 +1.1 +16 9 藥明生物 50.00 +5.6 +15 40 百度 135.20 -5.4 -7 46 中移動 65.20 -1.1 -7 9 騰訊 376.60 -2.3 -40 16

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【03：00】夜期跌20點，收報20530點

【22：40】夜期升24點，報20574點

【18：40】北水全日吸資近22億元，主力買商湯 （00020） 沽騰訊 （00700） ，恒指夜期升16點。

【17：50】【股神沽比亞迪】巴菲特再沽比亞迪 累計減磅近半

【16：10】騰訊 （00700） 跌逾2%，百度 （09888） 跌逾5%，阿里巴巴 （09988） 升逾1%，內房造好，碧桂園 （02007） 升逾14%，恒指升154點，收報20485點，成交1269億元。科指升0.2%，報4248點。

【16：00】恒指U盤前升115點，報20446點。

【15：50】恒指收市前升約145點，報20476點。

【15：42】商湯 （00020） 走勢反覆，尾市再度轉升0.3%，報3.34元，午後曾倒跌低見3.13元。

【15：30】龍光 （03380） 尾市升逾26%，中國金茂 （00817） 升近2成，佳兆業 （01638） 升近17%。

【15：05】港股尾市升近100點，報20426點，升95點，科指跌0.3%，報4227點。

【15：00】【國產ChatGPT】App store現假冒「文心一言」應用程式 百度：目前無任何官方APP、已向蘋果提訴訟 股價挫半成

【14：56】比特幣重上30000美元水平，新火科技 （01611） 升13%，雄岸科技 （01647） 升逾18%，歐科雲鏈 （01499） 升逾4%。

【14：49】靈寶黃金 （03330） 升13%，中國黃金 （02099） 升逾8%，紫金 （02899） 升逾3%破頂，山東黃金 （01787） 升近3%。

【14：39】恒指最新升約76點，報20407點，科指跌0.4%，報4220點。

【14：19】阿里健康 （00241） 、平安好醫生 （01833） 升逾3%，京東健康 （06618） 升近2%。

【14：09】佐丹奴 （00709） 升近3%，破頂高見2.44元。

【14：03】中芯國際 （00981） 最新回吐半成，低見21.25元，今早曾破頂高見23.3元。

【13：56】創新奇智 （02121） 跌逾13%，低見22.05元。

【13：53】恒指最新升15點，報20346點，科指跌1%，報4193點。

【13：25】【AI大戰】網信辦諮詢《生成式人工智能服務管理辦法》 服務前須申報安全評估、應體現社會主義核心價值觀

【13：25】【商湯20】AI取代工作？商湯CEO：只屬生產力工具 編輯類工作或最快迎AI商業化

【13：11】騰訊 （00700） 跌逾3%，美團 （03690） 轉跌0.6%，阿里巴巴 （09988） 升幅收窄至0.8%。

【13：10】東方甄選 （01797） 午後跌一成，低見27.35元。

【13：07】恒指最新轉跌25點，報20306點。

【13：07】陽光油砂 （02012） 升近4成，高見0.9元。

【13：06】商湯 （00020） 跌幅午後擴大至半成，低見3.13元。

【13：04】中芯國際 （00981） 跌逾3%，華虹半導體 （01347） 跌近半成。

【13：00】港股午後初段升約30點，報20361點，科指跌0.8%，報4202點。

【石Sir一周前瞻及異動股】華潤萬象生活、萬科企業、中信証券

【12：46】【AACR】美國癌症研究協會本周五召開年會 生科股表現出色 百濟神州半日飆近一成

【12：31】【零售股】佐丹奴Giordano首季銷售額升6% 大中華區銷售仍倒退1.7%

【12：21】【盈警︱水泥股】潤泥首季由盈轉虧 料蝕最多4500萬元

【12：17】【東風489】東風首季銷量跌近38% 新能源車銷量累插22%

【12：11】【體育用品股】特步主品牌首季零售銷售按年增長20% 股價升逾1%

【12：00】恒指半日微升13點，報20344點，成交754億元。科指轉跌近1%，報4195點。騰訊 （00700） 跌逾2%，百度 （09888） 跌7%，商湯 （00020） 倒跌近4%，阿里巴巴 （09988） 升0.9%，內房物管股造好，碧桂園 （02007） 升逾12%，碧桂園服務 （06098） 升逾9%。

【11：44】商湯 （00020） 跌幅擴大至3%，低見3.2元，今早曾升最多11%，高見3.7元。

【11：40】港股中午收市前，恒指升幅收窄至約17點，報20348點。

【11：35】中石油 （00857） 升逾3%，破頂高見4.98元，中海油 （00883） 、中石化 （00386） 升逾1%。

【11：31】內地股市半日偏軟，上證跌0.4%，深證跌0.2%，創業板指跌0.1%。

【11：29】百度 （09888） 跌逾6%，商湯 （00020） 轉跌近1%。

【11：27】騰訊 （00700） 拖累大市升勢，跌逾2%低見375.8元，阿里巴巴 （09988） 升逾1%，美團 （03690） 升幅收窄至0.1%。

【11：26】大市最新升近100點，報20425點，升94點，科指轉跌0.4%，報4222點。

【11：14】碧服 （06098） 升一成，融創服務 （01516） 升16%。

【11：10】恒指升幅進一步收窄至約136點，報20467點，科指升0.2%，報4244點。

【10：59】騰訊 （00700） 最新跌近2%，低見377.4元。

【10：53】舜宇 （02382） 升逾2%，高見96.1元，至於瑞聲 （02018） 則逆市跌逾2%，低見18.88元。

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【10：48】【阿里巴巴9988】張勇：阿里旗下所有產品將接入「通義千問」 釘釘、天貓精靈將率先測試

【10：45】碧桂園 （02007） 最新升15%，高見2.36元，龍湖 （00960） 升逾8%，雅居樂 （03383） 升9%，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 分別升5%及6%。

【10：31】電視廣播 （00511） 逆市跌半成，低見8.79元。

【電視廣播511】TVB長期基金股東Dodge & Cox再減持、持股降至5%以下 累計套現逾2億元

【10：24】百度 （09888） 跌幅擴大至近6%，低見134.3元。

【10：22】碧桂園 （02007） 升幅擴大至逾12%，高見2.33元。

【10：21】騰訊 （00700） 跌幅擴至1%，低見380.6元，阿里巴巴 （09988） 升逾2%，美團 （03690） 升近1%。

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【10：17】大市升幅收窄至近200點，報20527點，升196點，科指升0.6%，報4262點。

【10：10】東方甄選 （01797） 逆市跌8%，低見28.2元。

【10：05】中資電訊股逆市向下，中移動 （00941） 破頂後轉跌0.7%，聯通 （00762） 跌1%，中電信 （00728） 跌逾2%。

【09：59】內房股造好，其中碧桂園 （02007） 升逾8%，龍湖 （00960） 升7%，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升逾5%，雅居樂 （0383） 升6%。物管股方面，碧桂園服務 （06098） 升9%，暫為表現最好藍籌。

【09：56】藥明生物 （02269） 升逾6%，高見50.7元。

【09：51】黃金相關股逆市回吐，招金 （01818） 跌逾5%，紫金 （02899） 跌0.7%，山東黃金 （01787） 跌逾2%，中國黃金 （02099） 跌逾1%。

【09：48】騰訊 （00700） 最新逆市偏軟，跌0.2%。

【09：47】中芯國際 （00981） 破頂高見23.3元後，逆市倒跌1%，低見22.15元。

【09：45】恒指最升約264點，報20595點，早段曾升最多419點，高見20750點。

【09：43】滙豐 （00005） 升2%，中移動 （00941） 升0.5%，破頂高見66.4元，友邦 （01299） 、港交所 （00388） 升近1%。

【09：41】百度 （09888） 跌4%，早段低見135.5元，商湯 （00020） 升近半成，早段高見3.7元。

【09：39】阿里巴巴 （09988） 升逾3%，騰訊 （00700） 升0.7%，美團 （03690） 升逾2%。

【09：38】港股早段升逾300點，報20710點，升379點，科指升1.3%，報4292點。

【09：35】創新奇智 （02121） 股價逆市回吐14%，早段低見22.25元。

【09：32】中國3月CPI按年升0.7%，低於預期及前值的1%。PPI按年跌2.5%，符預期，前值為跌1.4%。

【09：21】阿里巴巴 （09988） 升逾2%、商湯 （00020） 升逾8%，百度 （09888） 逆市跌3%，恒指假後高開235點，開報20566點，科指升0.9%，報4276點。

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【09：13】期指開報20555點，升243點。

【08：30】【大行看法】黃子燊：恒指歷史未曾試過連跌4年 2萬關買貨贏面大

【08：29】恒指黑期升約43點，報20520點。道指期貨升42點，報33793點。

【08：10】【油服股】安東油田服務首季新增訂單增8% 次季將重點爭取伊拉克、西非項目

【08：00】【大行看法】李振豪：本港5月或需要跟隨美國加息 料資金流向防守型股份

【07：51】【盈警｜航運股】中遠海控料首季淨利潤跌75% 受累集裝箱航運業務收入下降

【07：45】【新股IPO】陸金所控股6623以介紹方式來港雙重主要上市 周五開始買賣

【07：45】【港元滙價】金管局今晨承接38億港元沽盤 銀行體系結餘跌至663億（不斷更新）

【07：45】【Morning精點】美國CPI周三揭盅︱資深演員吳耀漢終年83歲

【07：45】港股ADR收報20457點，升125點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報55.15元，較港收市價高0.95元或1.8%。騰訊 （00700） ADR折合報384.46元，較港收市價低0.94元或0.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報99.63元，較港收市價高1.88元或1.9%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股假期後復市，上周公布的非農業職位增幅較預期高，市場關注聯儲局5月加息0.25厘的可能性上升，美股反覆拉鋸，道指先跌後升，納指幾收復所有失地。道指收市升101點，報33586點；標指升4點，報4109點；納指微跌3點，報12084點。美國10年期債息回升，重上3.4厘；交易商預期聯儲局5月3日加息0.25厘可能性超過80%。

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港股上日市況，詳情請看︰【港股ADR】官媒力指AI概念泡沫 百度美股低港5%

【開市追揸沽】美通脹公布前後市前瞻 ChatGPT或存泡沫怎部署

責任編輯︰梁浩碩