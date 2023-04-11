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【儲局官員】威廉斯：銀行倒閉與儲局快速加息無關　未看到明顯信貸收緊迹象

宏觀解讀 08:17 2023/04/11

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【儲局官員】威廉斯：銀行倒閉與儲局快速加息無關

對於此前矽谷銀行（SVB）、Signature Bank等銀行倒閉，不少人歸咎因利率飆升，不過，紐約聯邦儲備銀行行長威廉斯（John Williams）則對有關儲局激進加息導致近期金融壓力的說法提出反對意見，不認為加息步伐是3月份兩間銀行倒閉的背後原因，認為這些機構本身有一些特殊性的問題。

威廉斯又表示，從歷史上已看到當銀行體系出現壓力時，銀行可能會收縮放貸，這可能影響到消費支出和就業，但不知道現在發生的是不是這種情況，指目前還沒有清晰的證據證明信貸條件收緊，不知道影響會有多大。

目前，市場押注儲局5月將再次加息0.25厘，並於今年稍後開始減息。不過，威廉斯淡化市場預期對決策者的重要性。

他指，對於市場的預測並沒有很擔心，因對於經濟前景未來的走向，本來就存在不同的看法，最終儲局需要作出正確的選擇，以完成實現物價穩定及充分就業的雙重使命。

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責任編輯︰梁浩碩

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