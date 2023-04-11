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【油服股】安東油田服務首季新增訂單增8%　次季將重點爭取伊拉克、西非項目

股市 08:10 2023/04/11

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【油服股】安東油田服務首季新增訂單增8%　次季將重點爭取伊拉克、西非項目

安東油田服務 （03337） 公布，第一季度集團新增訂單約17億元人民幣，較去年同期增加8.3%，其中， 中國市場新增訂單約9.9億元人民幣，相較去年同期增加3.2%；伊拉克市場新增 訂單約5億元人民幣，相較去年同期增加76.3%；其他海外市場新增訂單約2億元人民幣，相較去年同期降低37%。

截止2023年3月31日，集團在手訂單約94.85億元人民幣。其中，中國市場在手訂單約52.78億元人民幣，佔集團在手訂單總量約55.6%，伊拉克市場在手訂單約34.5億元人民幣，佔集團在手訂單總量約36.4%，其他市場在手訂單約7.6億元人民幣，佔集團在手訂單總量約8%。

就第二季度運營展望，市場方面，海外市場仍然是集團戰略發展的中心，集團將重點爭取伊拉克、西非市場的項目機會，特別是確保伊拉克一體化油田管理項目的平穩續簽。同時持續佈局東南亞印尼市場，實現新的項目突破和訂單落地。中國市場，集團將繼續以精准工程技術為突破口，以天然氣和非常規能源項目為重點，全面推行定制化整體解決方案，在為客戶創造突破性貢獻的同時，全力爭取高質量的輕資產項目訂單。電子商務方面，集團將在第二季度繼續加大力度推廣安同油氣開發商城和石油同學社區平臺。

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編輯：姚卓然

港股 石油 安東油田服務（03337） 油服股
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