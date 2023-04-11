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【盈警｜航運股】中遠海控料首季淨利潤跌75%　受累集裝箱航運業務收入下降

股市 07:51 2023/04/11

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【盈警｜航運股】中遠海控料首季淨利潤跌75%　受累集裝箱航運業務收入下降

中遠海控 （01919） 公布今年首季業績預告，預計首季淨利潤約為69.33億元人民幣，按年減少約74.9%；扣除非經常性損益的淨利潤約為69億元人民幣，按年減少約74.9%。

公司預計，將錄得息稅前利潤 （EBIT）約為105.25億元人民幣，按年減少約74%。

期內，公司指，由於集裝箱航運業供需發生變化，中國出口集裝箱運價綜合指數 （CCFI）均值按年下降68.45%。在上年同期業績基數較高的情況下，主要由於公司集裝箱航運業務收入下降，導致業績與上年同期相比減少。

【退休積滿Fund】MPF臨退休部署（上）唔想血本無歸 退休前要吼啱時機做咩？

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編輯：姚卓然

港股 中遠海控（01919） 航運 航運股
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