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【新股IPO】陸金所控股6623以介紹方式來港雙重主要上市　周五開始買賣

新股IPO 07:44 2023/04/11

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【新股IPO】陸金所控股以介紹方式來港雙重主要上市　周五開始買賣

平保 （02318） 旗下金融科技企業陸金所控股（美：LU　新上市編號︰06623）以介紹方式於在聯交所主板上市，陸金所控股預期股份將於周五（4月14日）開始買賣，每手100股。

陸金所控股表示，美國存託股份目前在紐交所上市及交易，已申請股份於聯交所主板進行雙重主要上市，股份僅以介紹方式上市，並無就上市發行或出售任何股份。

陸控主要在內地從事貸款賦能業務，去年總收入581.2億元人民幣，按年跌6%，公司擁有人應佔淨利87億元人民幣，跌48.2%，新增貸款規模由6484億元人民幣降至4954億元人民幣，減少23.6%。

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責任編輯︰梁浩碩

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