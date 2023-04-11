▲ 【美股焦點】美國23歲天才少年搶攻大疆無人機市場 身家12億

美國天才少年Blake Resnick於5年前第一次參加拉斯維加斯特警（SWAT）任務時，年僅18歲，他會深夜與執法部門一起開車出去，部署無人機以助現場觀察，然後便靜靜回家，等待下一次任務，不過，特警從未給予他SWAT背心。

14歲學工程 18歲助SWAT特警

Resnick現時已23歲，2019年創立Brinc Drones，是美國最大的無人機製造商之一，擁有100名員工，公司從OpenAI創始人Sam Altman、美國前國防部的Patrick Shanahan，以及「薯條哥」Sam Bankman-Fried籌集得8000萬美元。

Brinc Drones現時估值超過3億美元（約23.6億港元），Resnick擁有一半股份，身家近12億港元。

Resnick於2020年獲得 PayPal聯合創辦人Peter Thiel的獎學金，獎學金計劃是兩年助提供10萬美元，資助他們輟學而從事自己創業，以為傳統教育以外另僻新途徑，每年僅選出20至25名研究員。

Resnick的無人機是一個niche market（細分領域），主攻公共安全。無人機市場由中國的大疆所雄霸，相對而言，Resnick的無人機技術只是剛剛起步，不過，隨着中美科技戰，大疆在美國市場正面臨威脅。

無人機可避開室內障礙物 繪製平面圖

Resnick的最新無人機LEMUR 2，據介紹，可以撞穿窗戶玻璃，並即時掃瞄，可避開室內障礙物，繪製出單位平面圖，可推門，有熱力感應，感測室內人員位置，並且可捱打，有強力照明，擴音器可作溝通對話，用來勸歹徒投降。

Brinc Drones專門銷售予美國7000特警隊，Resnick指出，產品可降低槍戰風險，他的家鄉拉斯維加斯 2017 年發生大規模槍擊事件後，他決定將公司的重點放在公共安全上。「幾十年來，整個公共安全行業都嚴重缺乏技術創新。」

匪徒要了一支煙仔 化解僵局

Resnick指，在一次任務上，一名匪徒甚至要了一支煙仔，無人機同時將打火機一起送上，化解了僵局。

Brinc已與包括紐約市警察局在內的數百家美國公共安全機構達成交易，該公司以約 9萬美元的價格提供5年的新型號訂閱服務，其中包括對接下來兩個型號的升級。

他 14 歲時在內華達大學拉斯維加斯分校學習工程學，後來進入西北大學學習。在 2018 年創辦公司之前，他曾在大疆和特斯拉公司實習。

至於FTX 倒閉後，Resnick認為，Bankman-Fried收回4000萬美元投資的風險不大。

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記者：譚志偉